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    Президент ФНЛ: «Снятие «Армавира» с турнира не связано с коронавирусом и имеет более серьезные причины»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался о решении «Армавира» завершить выступление в лиге.

    «Безусловно, это крайне печальная для нас новость. Хочу обратить внимание на то, что сегодняшнее решение инвестора «Армавира» не связано напрямую со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией, а имеет под собой более серьезные основания. В частности, проблемы с соответствием критериям получения лицензии (клуб даже не подавал заявку на лицензию на сезон-2020/21), а также общее несовпадение взглядов с местными властями на развитие клуба в регионе, что отражено и в официальном заявлении.

    Что касается «Армавира», несмотря на то, что команда не входила в число лидеров ФНЛ, на протяжении всей своей истории это был динамично развивающийся клуб, руководители которого всегда видели своей задачей не только достижение спортивного результата, но и развитие инфраструктуры, а также привлечение болельщиков на трибуны. Что не так просто делать в условиях высочайшей конкуренции в Краснодарском крае. Поэтому хочу выразить надежду, что в будущем у армавирцев, которые на протяжении пяти лет финансировались исключительно на частные средства Олега Мкртчана и – до настоящего времени – Джевана Челоянца, появится новый инвестор, который сможет продолжить начатое», – сообщил Ефремов.

    • В среду руководство «Армавира» объявило о снятии клуба с розыгрыша ФНЛ.
    • В турнирной таблице «Армавир» шел на 12-м месте.
    • В начале апреля о снятии с первенства ФНЛ объявил «Луч».

    Источник: «Р-Спорт»

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