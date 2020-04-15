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  • Президент ФНЛ: «Снятие «Армавира» с турнира не связано с коронавирусом и имеет более серьезные причины»

Президент ФНЛ: «Снятие «Армавира» с турнира не связано с коронавирусом и имеет более серьезные причины»

15 апреля 2020, 13:55

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался о решении «Армавира» завершить выступление в лиге.

«Безусловно, это крайне печальная для нас новость. Хочу обратить внимание на то, что сегодняшнее решение инвестора «Армавира» не связано напрямую со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией, а имеет под собой более серьезные основания. В частности, проблемы с соответствием критериям получения лицензии (клуб даже не подавал заявку на лицензию на сезон-2020/21), а также общее несовпадение взглядов с местными властями на развитие клуба в регионе, что отражено и в официальном заявлении.

Что касается «Армавира», несмотря на то, что команда не входила в число лидеров ФНЛ, на протяжении всей своей истории это был динамично развивающийся клуб, руководители которого всегда видели своей задачей не только достижение спортивного результата, но и развитие инфраструктуры, а также привлечение болельщиков на трибуны. Что не так просто делать в условиях высочайшей конкуренции в Краснодарском крае. Поэтому хочу выразить надежду, что в будущем у армавирцев, которые на протяжении пяти лет финансировались исключительно на частные средства Олега Мкртчана и – до настоящего времени – Джевана Челоянца, появится новый инвестор, который сможет продолжить начатое», – сообщил Ефремов.

  • В среду руководство «Армавира» объявило о снятии клуба с розыгрыша ФНЛ.
  • В турнирной таблице «Армавир» шел на 12-м месте.
  • В начале апреля о снятии с первенства ФНЛ объявил «Луч».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. ФНЛ Армавир
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