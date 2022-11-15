- 15 ноября 2022
- 13:59 Карпин рассказал, как на него повлияла работа в армавирском «Торпедо»
- 12 декабря 2020
- 11:54 «Чайка»: «Говорить о договорном характере матча с «Армавиром» в 2018 году некорректно»
- 11 декабря 2020
- 17:54 «Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей 13
- 16:47 РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча 18
- 6 июля 2020
- 18:20 Лучший бомбардир «Армавира» Калмыков может продолжить карьеру в «Тамбове»
- 29 июня 2020
- 18:34 «Армавир» не прошел лицензирование в ПФЛ. Клуб хочет заявиться на первенство Краснодарского края
- 26 апреля 2020
- 22:15 «Матч ТВ»: в ФНЛ и ПФЛ сезон могут завершить досрочно 5
- 15 апреля 2020
- 19:01 Президент «Армавира» пообещал рассчитаться с футболистами по зарплатам 2
- 13:55 Президент ФНЛ: «Снятие «Армавира» с турнира не связано с коронавирусом и имеет более серьезные причины»
- 10:18 «Армавир» объявил о снятии с первенства ФНЛ 10
- 15 марта 2020
- 18:59 ФНЛ. «Торпедо» Игнашевича продлило безвыигрышную серию до семи матчей, «Спартак-2» всухую уступил «Енисею» и другие результаты
- 9 марта 2020
- 18:58 ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью в Иваново, «СКА-Хабаровск» победил «Мордовию»
- 23 ноября 2019
- 23:58 ФНЛ. «Торпедо» не выиграл четвертый матч подряд и ушел с первого места, «Спартак-2» обменялся голами с «Авангардом» и другие результаты 4
- 9 ноября 2019
- 18:59 ФНЛ. «Краснодар-2» проиграл выходцу из ПФЛ «Текстильщику», «Химки» уступили «Енисею» и другие результаты
- 3 ноября 2019
- 21:21 ФНЛ. «Химки» в меньшинстве обыграли «Текстильщик», «Торпедо» победил «СКА-Хабаровск»
- 27 октября 2019
- 20:49 ФНЛ. «Химки» крупно обыграли «Авангард», «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» и другие результаты
- 24 октября 2019
- 01:22 Главный тренер «Армавира» – о пенальти в ворота своей команды на 90-й минуте: «Какой-то мальчик выходит и ставит пенальти, что это такое?!» 4
- 23 октября 2019
- 20:50 ФНЛ. «Торпедо» обыграло «Чайку», «Спартак-2» забил семь голов «Факелу» и другие результаты 1
- 22 октября 2019
- 15:23 Фото «Мутко против»: Ширко дал указание детям из футбольной школы «Химок» прийти на матч с «Армавиром» под угрозой увольнения тренеров 4
- 12 октября 2019
- 17:55 ФНЛ. «Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2», «Химки» разгромили «Мордовию» и другие результаты 7
- 29 сентября 2019
- 23:15 ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Шиннику», «Торпедо» уступил впервые с июля и другие результаты 1
- 21 сентября 2019
- 19:58 ФНЛ. «Спартак-2» разгромно проиграл дома «Нефтехимику», «Торпедо» победило «Томь» и другие результаты 1
- 15 сентября 2019
- 19:26 ФНЛ. «Чертаново» в большинстве сыграл вничью с «Армавиром» и поднялся в зону переходных матчей
- 7 сентября 2019
- 18:06 ФНЛ. «Спартак-2» крупно проиграл «Краснодару-2», «СКА-Хабаровск» победил «Авангард» и другие результаты
- 31 августа 2019
- 22:10 ФНЛ. «Спартак-2» всухую проиграл «Химкам», «Краснодар-2» обменялся двумя голами с «Шинником» и другие результаты
- 14 августа 2019
- 22:15 ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» Бояринцева, «Ротор» продолжает лидировать и другие результаты 3
- 10 августа 2019
- 21:58 ФНЛ. «Спартак-2» благодаря дублю Руденко сыграл вничью в Курске, «Краснодар-2» разгромили в Химках и другие результаты