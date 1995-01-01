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    ФНЛ. «Спартак-2» крупно проиграл «Краснодару-2», «СКА-Хабаровск» победил «Авангард» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи 12 тура ФНЛ. «Спартак-2» в Москве всухую крупно проиграл краснодарцам. Решающий гол у гостей забил Герман Онугха.

    В другой встрече «СКА-Хабаровск» с сухим счетом победил курян. Единственный гол забил Адлан Кацаев. Хабаровчане идут в таблице на четвертом месте, а лидирует «Торпедо».

    Первенство ФНЛ. 12-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Авангард (Курск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кацаев, 49.

    Нижний Новгород – Армавир – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Темников, 60.

    Удаления: Морозов, 51 – нет.

    Чертаново (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хубаев, 10; 1:1 – Герчиков, 20; 1:2 – Уридия, 78; 2:2 – Цыпченко, 85.

    Удаления: нет – Макаров, 72 (вторая ж.к.).

    Шинник (Ярославль) – Томь (Томск) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дроздов, 36; 2:0 – Низамутдинов, 46 (с пенальти); 2:1 – Калинский, 50.

    Спартак-2 (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Онугха, 29; 0:2 – Черников, 63; 0:3 – Онугха, 69.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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