Шинник - Томь

|36 тур
|11 мая, суббота
|15:00
|Шинник
|1:0
|Томь
|18 тур
|24 октября, среда
|14:30
|Томь
|2:0
|Шинник
|26 тур
|4 марта, воскресенье
|14:00
|Шинник
|3:3
|Томь
|8 тур
|13 августа, воскресенье
|15:00
|Томь
|1:3
|Шинник
|27 тур
|20 марта, воскресенье
|12:00
|Томь
|1:1
|Шинник
|9 тур
|31 августа, понедельник
|20:30
|Шинник
|0:1
|Томь
|28 тур
|19 апреля, воскресенье
|11:00
|Томь
|4:0
|Шинник
|12 тур
|29 сентября, понедельник
|18:30
|Шинник
|0:0
|Томь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ротор
|27
|17
|5
|5
|41:21
|+20
|56
|2.
|Химки
|27
|16
|6
|5
|50:19
|+31
|54
|3.
|Чертаново
|27
|15
|9
|3
|37:19
|+18
|54
|4.
|Торпедо М
|27
|16
|5
|6
|39:25
|+14
|53
|5.
|Нефтехимик
|27
|13
|9
|5
|38:25
|+13
|48
|6.
|Балтика
|27
|12
|7
|8
|34:23
|+11
|43
|7.
|СКА-Хабаровск
|27
|12
|7
|8
|42:30
|+12
|43
|8.
|Шинник
|27
|12
|7
|8
|43:35
|+8
|43
|9.
|Томь
|27
|10
|9
|8
|32:26
|+6
|39
|10.
|Чайка
|27
|10
|8
|9
|31:29
|+2
|38
|11.
|Пари НН
|27
|9
|9
|9
|28:29
|-1
|36
|12.
|Армавир
|27
|7
|9
|11
|23:29
|-6
|30
|13.
|Авангард Кур
|27
|5
|14
|8
|29:39
|-10
|29
|14.
|Енисей
|27
|7
|7
|13
|23:40
|-17
|28
|15.
|Краснодар-2
|27
|6
|10
|11
|32:34
|-2
|28
|16.
|Луч
|27
|6
|9
|12
|28:40
|-12
|27
|17.
|Спартак-2
|27
|6
|8
|13
|38:45
|-7
|26
|18.
|Текстильщик Ив
|27
|5
|4
|18
|25:52
|-27
|19
|19.
|Факел
|27
|4
|7
|16
|14:44
|-30
|19
|20.
|Мордовия
|27
|4
|7
|16
|21:44
|-23
|19