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Шинник - Томь

07.09.2019, Суббота, 15:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 12 тур Шинник - Томь
Россия. ФНЛ (2018/2019)
36 тур
11 мая, суббота 15:00 Шинник 1:0 Томь
18 тур
24 октября, среда 14:30 Томь 2:0 Шинник
Россия. ФНЛ (2017/2018)
26 тур
4 марта, воскресенье 14:00 Шинник 3:3 Томь
8 тур
13 августа, воскресенье 15:00 Томь 1:3 Шинник
Россия. ФНЛ (2015/2016)
27 тур
20 марта, воскресенье 12:00 Томь 1:1 Шинник
9 тур
31 августа, понедельник 20:30 Шинник 0:1 Томь
Россия. ФНЛ (2014/2015)
28 тур
19 апреля, воскресенье 11:00 Томь 4:0 Шинник
12 тур
29 сентября, понедельник 18:30 Шинник 0:0 Томь
Россия. ФНЛ (2012/2013)
25 тур
25 марта, понедельник 19:00 Шинник 2:1 Томь
9 тур
28 августа, вторник 16:00 Томь 3:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
23 августа, суббота 17:30 Шинник 0:1 Томь
5 тур
12 апреля, суббота 12:00 Томь 2:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Томь 3:1 Шинник
3 тур
1 апреля, суббота 00:00 Шинник 0:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
27 августа, суббота 18:00 Шинник 0:0 Томь
6 тур
23 апреля, суббота 16:00 Томь 0:0 Шинник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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