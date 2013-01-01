ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» Бояринцева, «Ротор» продолжает лидировать и другие результаты

Не понимаю за счет чего Нижний Новгород собирается повышаться в классе, а главное зачем?
Состоялись матчи восьмого тура первенства ФНЛ. Лидирующий «Ротор» вновь победил – в гостях обыгран «Нефтехимик». Лишь по дополнительным показателям волгоградцам уступает «Торпедо» Сергея Игнашевича.
«Спартак-2» дома проиграл выходцу из ПФЛ «Текстильщику». Команду из Иваново тренирует бывший спартаковец Денис Бояринцев.
Первенство ФНЛ. 8-й тур
Луч (Владивосток) – Чайка (Песчанокопское) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Квеквескири, 42; 1:1 – Текучев, 71.
Удаления: Насадюк, 65 (вторая ж.к.) – нет.
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Мордовия (Саранск) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Теняев, 14; 0:2 – Сергеев, 59; 1:2 – Зайцев, 67.
Удаления: Талалай, 47 (вторая ж.к.) – нет.
Спартак-2 (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Попов, 39; 0:2 – Гайдуков, 47; 1:2 – Руденко, 85.
Нефтехимик (Нижнекамск) – Ротор (Волгоград) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Султонов, 44; 0:2 – Муллин, 49; 1:2 – Макаров, 80.
Шинник (Ярославль) – Енисей (Красноярск) – 0:0
Удаления: Низамутдинов, 85 (вторая ж.к.) – нет.
Факел (Воронеж) – Армавир – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Калмыков, 51; 0:2 – Падерин, 72.
Чертаново (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Уткин, 9; 1:1 – Сарвели, 43; 1:2 – Уткин, 90.
Торпедо (Москва) – Авангард (Курск) – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Федчук, 37; 1:1 – Сергеев, 46; 2:1 – Сергеев, 52 (с пенальти); 3:1 – Самошников, 90+4.
Балтика (Калининград) – Нижний Новгород – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Маркин, 29; 1:1 – Палиенко, 30; 2:1 – Глушков, 65.
Удаления: нет – Хозин, 72 (вторая ж.к.).