Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» Бояринцева, «Ротор» продолжает лидировать и другие результаты

    Состоялись матчи восьмого тура первенства ФНЛ. Лидирующий «Ротор» вновь победил – в гостях обыгран «Нефтехимик». Лишь по дополнительным показателям волгоградцам уступает «Торпедо» Сергея Игнашевича.

    «Спартак-2» дома проиграл выходцу из ПФЛ «Текстильщику». Команду из Иваново тренирует бывший спартаковец Денис Бояринцев.

    Первенство ФНЛ. 8-й тур

    Луч (Владивосток) – Чайка (Песчанокопское) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Квеквескири, 42; 1:1 – Текучев, 71.

    Удаления: Насадюк, 65 (вторая ж.к.) – нет.

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Мордовия (Саранск) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Теняев, 14; 0:2 – Сергеев, 59; 1:2 – Зайцев, 67.

    Томь (Томск) – Химки – 0:0

    Удаления: Талалай, 47 (вторая ж.к.) – нет.

    Спартак-2 (Москва) – Текстильщик (Иваново) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Попов, 39; 0:2 – Гайдуков, 47; 1:2 – Руденко, 85.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Ротор (Волгоград) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Султонов, 44; 0:2 – Муллин, 49; 1:2 – Макаров, 80.

    Шинник (Ярославль) – Енисей (Красноярск) – 0:0

    Удаления: Низамутдинов, 85 (вторая ж.к.) – нет.

    Факел (Воронеж) – Армавир – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Калмыков, 51; 0:2 – Падерин, 72.

    Чертаново (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Уткин, 9; 1:1 – Сарвели, 43; 1:2 – Уткин, 90.

    Торпедо (Москва) – Авангард (Курск) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Федчук, 37; 1:1 – Сергеев, 46; 2:1 – Сергеев, 52 (с пенальти); 3:1 – Самошников, 90+4.

    Балтика (Калининград) – Нижний Новгород – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Маркин, 29; 1:1 – Палиенко, 30; 2:1 – Глушков, 65.

    Удаления: нет – Хозин, 72 (вторая ж.к.).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2607

      arzamas 1 час назад

      Не понимаю за счет чего Нижний Новгород собирается повышаться в классе, а главное зачем?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106818
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73165
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru