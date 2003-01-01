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    ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Шиннику», «Торпедо» уступил впервые с июля и другие результаты

    Прошли матчи 15 тура ФНЛ. «Спартак-2» играл в Ярославле и уступил, несмотря на два забитых гола. «Шиннику» победу принес воспитанник ЦСКА Тимур Пухов.

    «Торпедо» Сергея Игнашевича впервые с июля потеряло очки – москвичи не справились с «Нефтехимиком». Тем не менее, торпедовцы лидируют в соревновании с четырехочковым отрывом.

    Первенство ФНЛ. 15-й тур

    Шинник (Ярославль) – Спартак-2 (Москва) – 3:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Олейников, 3; 1:1 – Нимели, 8; 1:2 – Бакаев, 12; 2:2 – Покидышев, 28; 3:2 – Пухов, 78.

    Авангард (Курск) – Армавир – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гурфов, 14; 1:1 – Григорьев, 41; 2:1 – Коробов, 83 (с пенальти).

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Торпедо (Москва) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Петров, 81.

    Текстильщик (Иваново) – Нижний Новгород – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Макушкин, 11 (в свои ворота); 0:2 – Темников, 76.

    Ротор (Волгоград) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 5:3 (4:3)

    Голы: 1:0 – Ткачук, 11; 2:0 – Горбунов, 13; 3:0 – Ткачук, 15; 3:1 – Кацаев, 22; 4:1 – Муллин, 31; 4:2 – Кацаев, 35; 4:3 – Брагин, 45; 5:3 – Ткачук, 74.

    Химки – Балтика (Калининград) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Альшин, 55.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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