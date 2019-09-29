Введите ваш ник на сайте

Шинник - Спартак-2

29.09.2019, Воскресенье, 15:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 15 тур Шинник - Спартак-2
Россия. ФНЛ (2018/2019)
23 тур
18 ноября, воскресенье 14:00 Спартак-2 1:4 Шинник
3 тур
29 июля, воскресенье 14:00 Шинник 1:1 Спартак-2
Россия. ФНЛ (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 16:30 Шинник 1:0 Спартак-2
17 тур
7 октября, суббота 16:00 Спартак-2 1:2 Шинник
Россия. ФНЛ (2016/2017)
24 тур
26 ноября, суббота 14:00 Спартак-2 1:2 Шинник
6 тур
6 августа, суббота 19:00 Шинник 4:0 Спартак-2
Россия. ФНЛ (2015/2016)
21 тур
15 ноября, воскресенье 14:00 Спартак-2 2:0 Шинник
3 тур
20 июля, понедельник 18:30 Шинник 1:1 Спартак-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
...
  • Читайте нас: 