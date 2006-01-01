Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    ФНЛ. «Краснодар-2» проиграл выходцу из ПФЛ «Текстильщику», «Химки» уступили «Енисею» и другие результаты

    Завершился 22 тур ФНЛ. Лидирующее «Торпедо» в Саранске не смогло победить «Мордовию», единственный гол гостей забил бывший игрок сборной России Роман Шишкин.

    «Краснодар-2» не справился с дебютантом из Иваново. Несмотря на победу, команда Дениса Бояринцева идет в зоне вылета.

    Первенство ФНЛ. 22-й тур

    Луч (Владивосток) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Макаров, 53; 0:2 – Галиулин, 54.

    Удаления: Магадиев, 18 – нет.

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Чайка (Песчанокопское) – 3:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Брагин, 9; 1:1 – Тумасян, 14; 1:2 – Гогличидзе, 34; 2:2 – Брагин, 42; 3:2 – Брагин, 69.

    Енисей (Красноярск) – Химки – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Делькин, 60.

    Текстильщик (Иваново) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фомин, 80.

    Авангард (Курск) – Томь (Томск) – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Шалаев, 9; 0:2 – Андреев, 43; 1:2 – Кубышкин, 73; 2:2 – Машуков, 86; 3:2 – Минаев, 90+3.

    Мордовия (Саранск) – Торпедо (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 36; 1:1 – Шишкин, 45+2.

    Удаления: Сергеев, 25 – нет.

    Нижний Новгород – Спартак-2 (Москва) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Глушенков, 35; 1:1 – Комолов, 56; 1:2 – Глушенков, 60; 2:2 – Игнатович, 71.

    Ротор (Волгоград) – Чертаново (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кондаков, 3; 1:1 – Султонов, 67.

    Армавир – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дроздов, 61.

    Балтика (Калининград) – Факел (Воронеж) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кузьмин, 40; 2:0 – Алеф, 74; 3:0 – Алеф, 85.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru