ФНЛ. «Краснодар-2» проиграл выходцу из ПФЛ «Текстильщику», «Химки» уступили «Енисею» и другие результаты

Завершился 22 тур ФНЛ. Лидирующее «Торпедо» в Саранске не смогло победить «Мордовию», единственный гол гостей забил бывший игрок сборной России Роман Шишкин.

«Краснодар-2» не справился с дебютантом из Иваново. Несмотря на победу, команда Дениса Бояринцева идет в зоне вылета.

Первенство ФНЛ. 22-й тур

Луч (Владивосток) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Макаров, 53; 0:2 – Галиулин, 54.

Удаления: Магадиев, 18 – нет.

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Чайка (Песчанокопское) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Брагин, 9; 1:1 – Тумасян, 14; 1:2 – Гогличидзе, 34; 2:2 – Брагин, 42; 3:2 – Брагин, 69.

Енисей (Красноярск) – Химки – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Делькин, 60.

Текстильщик (Иваново) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Фомин, 80.

Авангард (Курск) – Томь (Томск) – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Шалаев, 9; 0:2 – Андреев, 43; 1:2 – Кубышкин, 73; 2:2 – Машуков, 86; 3:2 – Минаев, 90+3.

Мордовия (Саранск) – Торпедо (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Юсупов, 36; 1:1 – Шишкин, 45+2.

Удаления: Сергеев, 25 – нет.

Нижний Новгород – Спартак-2 (Москва) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушенков, 35; 1:1 – Комолов, 56; 1:2 – Глушенков, 60; 2:2 – Игнатович, 71.

Ротор (Волгоград) – Чертаново (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кондаков, 3; 1:1 – Султонов, 67.

Армавир – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дроздов, 61.

Балтика (Калининград) – Факел (Воронеж) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кузьмин, 40; 2:0 – Алеф, 74; 3:0 – Алеф, 85.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ