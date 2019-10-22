«Мутко против»: Ширко дал указание детям из футбольной школы «Химок» прийти на матч с «Армавиром» под угрозой увольнения тренеров

Директор СШОР «Химки», бывший форвард сборной России Александр Ширко принуждает воспитанников футбольной школы прийти на матч ФНЛ с «Армавиром», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Родителям игроков сообщили об отмене тренировок 23 октября. Вместо этого все дети должны идти на игру основной команды в лучшей лиге мира с «Армавиром». Неявка невозможна – руководство клуба обещает персональную регистрацию и если кто не придет – санкции к тренерам», – говорится в сообщении.

Утверждается, что причиной возникшей ситуации стала информация о том, что матч будет смотреть губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Клуб сделал вход на матч бесплатным для всех желающих, зрителей собираются посадить на одну трибуну, которая находится перед камерами.