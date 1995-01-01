бояре приедут-с смотреть, смерды и холопы должны-с повиноваться и прийти устроить шоу, чтобы бояре остались довольны
при этом все знают что посещаемости на матчах нет, и бояре и те кто на подсосе у бояр и холопы со смердами, но видимость того, что всё замечательно создавать надо, привычка такая, ведь у нас не может быть всё плохо, должно быть всё хорошо когда бояре смотрят
Директор СШОР «Химки», бывший форвард сборной России Александр Ширко принуждает воспитанников футбольной школы прийти на матч ФНЛ с «Армавиром», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
«Родителям игроков сообщили об отмене тренировок 23 октября. Вместо этого все дети должны идти на игру основной команды в лучшей лиге мира с «Армавиром». Неявка невозможна – руководство клуба обещает персональную регистрацию и если кто не придет – санкции к тренерам», – говорится в сообщении.
Утверждается, что причиной возникшей ситуации стала информация о том, что матч будет смотреть губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Клуб сделал вход на матч бесплатным для всех желающих, зрителей собираются посадить на одну трибуну, которая находится перед камерами.
- В среду «Химки» сыграют с «Армавиром», начало матча – в 18:30 мск.
- После 18 туров «Химки» идут на втором месте в ФНЛ с 37 очками, отставая от лидера на 6 очков.