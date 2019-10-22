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  • «Мутко против»: Ширко дал указание детям из футбольной школы «Химок» прийти на матч с «Армавиром» под угрозой увольнения тренеров

«Мутко против»: Ширко дал указание детям из футбольной школы «Химок» прийти на матч с «Армавиром» под угрозой увольнения тренеров

22 октября 2019, 15:23
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Директор СШОР «Химки», бывший форвард сборной России Александр Ширко принуждает воспитанников футбольной школы прийти на матч ФНЛ с «Армавиром», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Родителям игроков сообщили об отмене тренировок 23 октября. Вместо этого все дети должны идти на игру основной команды в лучшей лиге мира с «Армавиром». Неявка невозможна – руководство клуба обещает персональную регистрацию и если кто не придет – санкции к тренерам», – говорится в сообщении.

Утверждается, что причиной возникшей ситуации стала информация о том, что матч будет смотреть губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Клуб сделал вход на матч бесплатным для всех желающих, зрителей собираются посадить на одну трибуну, которая находится перед камерами.

  • В среду «Химки» сыграют с «Армавиром», начало матча – в 18:30 мск.
  • После 18 туров «Химки» идут на втором месте в ФНЛ с 37 очками, отставая от лидера на 6 очков.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. ФНЛ ФНЛ Химки Армавир Ширко Александр
Комментарии (4)
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giluxa1963
1571747693
Клуб сделал мат бесплатным -круто что сказать
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Masteralex
1571749045
бояре приедут-с смотреть, смерды и холопы должны-с повиноваться и прийти устроить шоу, чтобы бояре остались довольны при этом все знают что посещаемости на матчах нет, и бояре и те кто на подсосе у бояр и холопы со смердами, но видимость того, что всё замечательно создавать надо, привычка такая, ведь у нас не может быть всё плохо, должно быть всё хорошо когда бояре смотрят
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AGAR4IK
1571759292
Расскажите это Васе Уткину,а то он думает что только на РОТОР народ толпами бесплатно загоняют!!!!
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evgevg13
1572057082
коррупционная команда, коррупционное руководство- ещё пытается в вышку вылезти, когда каждого второго просто на нары надо определять...
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