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    «Мутко против»: Ширко дал указание детям из футбольной школы «Химок» прийти на матч с «Армавиром» под угрозой увольнения тренеров

    Директор СШОР «Химки», бывший форвард сборной России Александр Ширко принуждает воспитанников футбольной школы прийти на матч ФНЛ с «Армавиром», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    «Родителям игроков сообщили об отмене тренировок 23 октября. Вместо этого все дети должны идти на игру основной команды в лучшей лиге мира с «Армавиром». Неявка невозможна – руководство клуба обещает персональную регистрацию и если кто не придет – санкции к тренерам», – говорится в сообщении.

    Утверждается, что причиной возникшей ситуации стала информация о том, что матч будет смотреть губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Клуб сделал вход на матч бесплатным для всех желающих, зрителей собираются посадить на одну трибуну, которая находится перед камерами.

    • В среду «Химки» сыграют с «Армавиром», начало матча – в 18:30 мск.
    • После 18 туров «Химки» идут на втором месте в ФНЛ с 37 очками, отставая от лидера на 6 очков.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2044

      Masteralex 10 минут назад

      бояре приедут-с смотреть, смерды и холопы должны-с повиноваться и прийти устроить шоу, чтобы бояре остались довольны

      при этом все знают что посещаемости на матчах нет, и бояре и те кто на подсосе у бояр и холопы со смердами, но видимость того, что всё замечательно создавать надо, привычка такая, ведь у нас не может быть всё плохо, должно быть всё хорошо когда бояре смотрят

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      Рейтинг: +1564

      giluxa1963 33 минуты назад

      Клуб сделал мат бесплатным -круто что сказать

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