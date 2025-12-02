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Александр Ширко
Александр Ширко
Завершил карьеру
24 ноября 1976 (49)
#24 | Нападающий
179 см | 69 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Пять бывших футболистов «Спартака» внесены в базу «Миротворца»
2025.12.02 15:28
5
Фото
Молодой игрок «Спартака» побил 25-летний рекорд Ширко
2025.11.23 19:51
5
Ширко, увлекающийся охотой, отреагировал на фото Воробьева с тушками зайцев
2024.12.16 15:26
6
Предыдущий автор покера в составе «Спартака» прокомментировал достижение Угальде
2024.11.24 11:42
Угальде – четвертый игрок в истории «Спартака», сделавший покер
2024.11.23 20:08
3
Ширко резко высказался о своем увольнении из академии «Торпедо»
2024.07.25 13:19
3
Появились новые подробности о состоянии экс-спартаковца Ширко, перенесшего сердечный приступ
2023.06.19 09:52
2
Ширко перенес сердечный приступ: новые подробности о его состоянии
2023.06.14 13:59
Ширко попал в реанимацию из-за проблем с сердцем: экс-спартаковцу 46 лет
2023.06.13 14:26
4
Ширко: «Я с удовольствием смотрел на драку в матче «Зенита» и «Спартака»
2022.12.02 15:46
3
«Спартак» победил «Зенит» в ответном ретроматче, забили Павлюченко и Ширко
2022.09.02 20:41
54
Ширко уверен, что матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» будет более статусным, чем Суперкубок
2022.07.02 01:08
6
Фото
«Мутко против»: Ширко дал указание детям из футбольной школы «Химок» прийти на матч с «Армавиром» под угрозой увольнения тренеров
2019.10.22 15:23
4
Ширко: «Спартаку» нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик»
2018.09.24 06:05
18
Ширко: «Если светили указками в глаза Промесу, и это видно на повторах, надо подавать апелляцию»
2018.08.14 10:54
2
Ширко: «Если разговор идет о «Галатасарае» – значит конкретных вариантов по Дзюбе больше нет?»
2018.08.14 09:19
2
Ширко: «Если Глушаков не попадает в состав, значит у него есть небольшой конфликт с Каррерой»
2018.04.23 17:35
15
Промес обошел Ширко по количеству голов за «Спартак»
2017.10.18 14:38
8
Ширко: «Обида? Многие из моего поколения могли уехать и играть в хороших командах, а не сгинуть в небытие»
2017.06.14 10:48
18
Ширко: «Современный «Спартак» затащили несколько лидеров»
2017.06.14 09:09
8
Ширко отдал бы золотую медаль Аленичеву
2017.06.14 07:52
6
Ширко считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА
2017.04.28 08:54
11
Ширко: «Спартаку» придется непросто в игре с «Оренбургом», красно-белые могут нервничать после побед ЦСКА и «Зенита»
2017.04.03 16:43
10
Ширко: «Лидеры нужны, когда плохо»
2016.12.02 07:55
3
Ширко уверен, что он был лучше Зе Луиша
2016.10.21 12:16
4
Ширко: «Если против «Спартака» существует заговор, то в этом году ему не стать чемпионом»
2016.10.21 01:52
17
Ширко: «Сейчас у «Спартака» то ли спад, то ли команда вернулась в свое состояние «до Карреры»
2016.10.20 20:46
6
Ширко: «Не бывает команд, которые не проигрывают. «Спартаку» не стоит паниковать»
2016.09.26 08:18
5
Ширко: «Ростов» должен проходить «Аякс»
2016.08.17 00:44
Ширко: «Как-то в последние годы разговор о «Спартаке» скатывается во фразу «верю – не верю»
2016.07.31 17:19
1
1
2
Главные новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
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Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
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Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
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РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
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РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
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Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
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