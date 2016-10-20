Ширко: «Сейчас у «Спартака» то ли спад, то ли команда вернулась в свое состояние «до Карреры»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко оценил выступление московского клуба в нынешнем сезоне. По мнению специалиста, сейчас команда находится на спаде. Отметим, что на данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

– После увольнения Аленичева «Спартак» встрепенулся, заиграл красиво. По крайней мере, в пяти турах из прошедших десяти. Но в последних матчах команда выглядит очень тяжело. Проскакивает вдохновение, но в первых турах это было заметно на протяжении всего матча, появилась какая-то легкость, а сейчас тяжеловато.

– Из-за чего?

– Говорят, команда идет на багаже прежнего тренера. Возможно, «Спартак» десять туров играл на том, что заложил Дмитрий Аленичев. Сейчас наступил спад. И уже Каррера должен показать, что тот хороший футбол был не случаен, что в этом есть и его заслуга.

– Является ли «Спартак» Карреры и романтичным, и техничным?

– Первые пять туров я с удовольствием наблюдал за командой. Видел и желание у игроков, и мысль. Сейчас то ли спад, то ли команда вернулась в свое состояние «до Карреры».