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    • Предыдущий автор покера в составе «Спартака» прокомментировал достижение Угальде

    Предыдущий автор покера в составе «Спартака» прокомментировал достижение Угальде

    Автор предпоследнего покера в составе «Спартака» в чемпионате России Александр Ширко прокомментировал игру форварда красно-белых Манфреда Угальде в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2). Костариканец забил в нем четыре мяча.

    – Любое достижение или рекорд рано или поздно можно повторить или превзойти. Так что поздравляю Угальде с четырьмя забитыми голами. И сам матч очень понравился: игра смотрелась легко, на одном дыхании. Но команды, в большей степени «Локо», конечно, много пропустили. Получать столько голов, претендуя на медали, неправильно.

    – Вы не считаете, что Угальде должен был сразу играть так, учитывая, какие деньги за него заплатил «Спартак»?

    – Не важно, какие суммы заплачены за игрока – он приехал в другую страну, в другую команду. Мне Угальде сразу понравился желанием, злостью, борьбой работоспособностью. Поначалу не получалось, но желание, старание были видны. А если так, то рано или поздно прорвет.

    Не знаю, сколько Угальде продержится в «Спартаке», но хочется больше не персональных достижений, а командных, чемпионств хочется. Пускай А уже внутри этих достижений пусть игроки ставят личные рекорды. Пока у «Спартака» ничего нет, только голы.

    – Кто сильнее – топовый Ширко или нынешний Угальде?

    – Бессмысленно говорить об этом. Разное время, разные люди. Как сравнить Марадону и Месси. Невозможно сравнить Угальде и Ширко. Я шестикратный чемпион России, а он, может, ни разу не выиграет чемпионат России, но назабивает голов и уедет.

    Мы играли за «Спартак», Угальде играет за контракт и для «Спартака», я бы сказал так. Мы становились чемпионами, регулярно играли в Лиге чемпионов с лучшими клубами мира. Сейчас этого нет.

    – Просто факт: Угальде еще не родился, когда вы забивали те четыре гола «Тюмени».

    – Ужас.

    – Но я рассказал о тех временах Манфреду, он передает вам слова уважения. Что уже хорошо, потому что некоторые в нынешнем «Спартаке» не знают, кто такой Егор Титов.

    – Понятно, что меняются поколения, но, мне кажется, такого все равно быть не должно. Титов, Аленичев, Тихонов, Цымбаларь играли за «Спартак» в 1990-х – и начале 2000-х, это все-таки не древняя история, ей можно интересоваться и знать, если играешь за «Спартак».

    • Ширко забил 4 гола за «Спартак» в матче с «Тюменью» (7:0) в 1998 году.
    • 22-летний Угальде лидирует в списке бомбардиров текущего чемпионата России с 12 голами.
    • В этом сезоне костариканец провел за красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал 3 голевые передачи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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