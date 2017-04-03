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    Ширко: «Спартаку» придется непросто в игре с «Оренбургом», красно-белые могут нервничать после побед ЦСКА и «Зенита»

    Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко отметил, что красно-белым не стоит ожидать легкой прогулки в матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом». По его мнению, в действиях подопечных Массимо Карреры может появиться нервозность после того, как ЦСКА и «Зенит» одержали победы в своих матчах и сократили отставание от спартаковцев до трех очков.

    «Просто не будет однозначно, поскольку у «Спартака» будет присутствовать волнение, нервозность, так как конкуренты выиграли и разрыв сократился. А красно-белым, напротив, только предстоит одержать победу. Такая игра не бывает столь легкой, как это может показаться на первый взгляд. Хотя «Спартак» – именитая команда и имеет больше шансов.

    Соперник тоже будет мотивирован внести лепту в чемпионскую гонку. Безусловно, красно-белым поможет то, что они играют дома: это и большое количество народа, и поддержка болельщиков. Домашний стадион на то и домашний. На мой взгляд, матч завершится со счетом 2:0, «Спартак» победит», – сказал Ширко.

    Поединок «Спартак» – «Оренбург» начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 16:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 3 апреля 2017, 18:05

      Нервничать никто не будет, СПАРТАК ВПЕРЕЁД!!!!!

      1
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      Рейтинг: +157

      Huberman 3 апреля 2017, 17:48

      Когда было просто Спартаку? Или есть команда в России которую также престижно обыграть? Сейчас точно нет. При всём уважении к ЦСКА и Зениту, но реально так и есть, если отбросить все клубные пристрастия.

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 3 апреля 2017, 17:30

      Будет заруба жесткая.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 3 апреля 2017, 17:29

      да, с такой мотивацией. Не удивлюсь, если Оренбург выиграет. Но т.м.2,5 железно.

      2
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 3 апреля 2017, 17:27

      Обыграем Цска и зенит и отрыв вырастет

      1
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 3 апреля 2017, 17:26

      Что там нервничать то. Просто на классе рассказать Оренбург.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 апреля 2017, 17:13

      А кому бывает легко и просто, когда идет борьба за первое место. РФС хотел
      помочь Спартаку, определив игру после игр Зенита и ЦСКА, а создал нервозность
      в команде.

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 3 апреля 2017, 17:09

      Дайте мне девушку белую-белую!
      Я из нее красно-белую сделаю)

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 3 апреля 2017, 17:08

      С Локо играли раньше конкурентов и разрыв сократился. Надо выигрывать в каждой игре и пока есть возможность не обращать внимание на то как играют догоняющие. Каррера об этом и говорит. Каждая игра это финал и надо побеждать. А игроки не барышни кисейные, что бы нервничать.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 16:51

      Что будет не просто, итак понятно.С другой стороны как претендовать на высокие места и рассчитывать на лёгкую прогулку? По другому чемпионами не становятся.
      Вперёд Спартак !

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