Ширко: «Спартаку» придется непросто в игре с «Оренбургом», красно-белые могут нервничать после побед ЦСКА и «Зенита»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко отметил, что красно-белым не стоит ожидать легкой прогулки в матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом». По его мнению, в действиях подопечных Массимо Карреры может появиться нервозность после того, как ЦСКА и «Зенит» одержали победы в своих матчах и сократили отставание от спартаковцев до трех очков.

«Просто не будет однозначно, поскольку у «Спартака» будет присутствовать волнение, нервозность, так как конкуренты выиграли и разрыв сократился. А красно-белым, напротив, только предстоит одержать победу. Такая игра не бывает столь легкой, как это может показаться на первый взгляд. Хотя «Спартак» – именитая команда и имеет больше шансов.

Соперник тоже будет мотивирован внести лепту в чемпионскую гонку. Безусловно, красно-белым поможет то, что они играют дома: это и большое количество народа, и поддержка болельщиков. Домашний стадион на то и домашний. На мой взгляд, матч завершится со счетом 2:0, «Спартак» победит», – сказал Ширко.

Поединок «Спартак» – «Оренбург» начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.