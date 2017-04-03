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  • Ширко: «Спартаку» придется непросто в игре с «Оренбургом», красно-белые могут нервничать после побед ЦСКА и «Зенита»

Ширко: «Спартаку» придется непросто в игре с «Оренбургом», красно-белые могут нервничать после побед ЦСКА и «Зенита»

3 апреля 2017, 16:43
10

Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко отметил, что красно-белым не стоит ожидать легкой прогулки в матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом». По его мнению, в действиях подопечных Массимо Карреры может появиться нервозность после того, как ЦСКА и «Зенит» одержали победы в своих матчах и сократили отставание от спартаковцев до трех очков.

«Просто не будет однозначно, поскольку у «Спартака» будет присутствовать волнение, нервозность, так как конкуренты выиграли и разрыв сократился. А красно-белым, напротив, только предстоит одержать победу. Такая игра не бывает столь легкой, как это может показаться на первый взгляд. Хотя «Спартак» – именитая команда и имеет больше шансов.

Соперник тоже будет мотивирован внести лепту в чемпионскую гонку. Безусловно, красно-белым поможет то, что они играют дома: это и большое количество народа, и поддержка болельщиков. Домашний стадион на то и домашний. На мой взгляд, матч завершится со счетом 2:0, «Спартак» победит», – сказал Ширко.

Поединок «Спартак» – «Оренбург» начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург ЦСКА Зенит Ширко Александр
Комментарии (10)
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Мары
1491227487
Что будет не просто, итак понятно.С другой стороны как претендовать на высокие места и рассчитывать на лёгкую прогулку? По другому чемпионами не становятся. Вперёд Спартак !
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ViktorMG
1491228501
С Локо играли раньше конкурентов и разрыв сократился. Надо выигрывать в каждой игре и пока есть возможность не обращать внимание на то как играют догоняющие. Каррера об этом и говорит. Каждая игра это финал и надо побеждать. А игроки не барышни кисейные, что бы нервничать.
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Чеба
1491228559
Дайте мне девушку белую-белую! Я из нее красно-белую сделаю)
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vladimir-7
1491228795
А кому бывает легко и просто, когда идет борьба за первое место. РФС хотел помочь Спартаку, определив игру после игр Зенита и ЦСКА, а создал нервозность в команде.
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АндрейФКСМ
1491229587
Что там нервничать то. Просто на классе рассказать Оренбург.
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АндрейФКСМ
1491229662
Обыграем Цска и зенит и отрыв вырастет
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Rebrova
1491229747
да, с такой мотивацией. Не удивлюсь, если Оренбург выиграет. Но т.м.2,5 железно.
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BoltCX
1491229841
Будет заруба жесткая.
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Huberman
1491230904
Когда было просто Спартаку? Или есть команда в России которую также престижно обыграть? Сейчас точно нет. При всём уважении к ЦСКА и Зениту, но реально так и есть, если отбросить все клубные пристрастия.
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сергей николаевич
1491231944
Нервничать никто не будет, СПАРТАК ВПЕРЕЁД!!!!!
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