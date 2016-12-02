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Ширко: «Лидеры нужны, когда плохо»

2 декабря 2016, 07:55
3

Экс-форвард «Спартака» Александр Ширко считает, что в матче столичного клуба против «Крыльев Советов» им не хватило настоящих лидеров.

«Пропустили первыми, в самом начале встречи. Видимо, не смогли перестроиться. Может быть, не хватило характера, чтобы забыть этот момент с ошибкой судьи и переломить ситуацию. Возможно, продолжали думать о том пенальти, эмоции все остались в начале игры.

Плюс, конечно, лидеры… Не увидел, что кто-то готов повести за собой. Лидеры нужны, когда плохо, когда надо переламывать ситуацию. А когда все хорошо – тогда вроде бы все молодцы», – сказал Ширко.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Ширко Александр
Комментарии (3)
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АЛЕКС 58
1480657343
Почему молчит Широков!?
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Wertalet
1480658709
не могу понять чего все так всполошились ? Да Спартак проиграл ! Да крупно проиграл аутсайдеру, но не смотря на это Спартак занимает первую строчку в турнирной таблице и так будет еще как минимум 3 месяца.... Не ошибается тот кто ничего не делает, а команда первый круг прошла очень сильно... Будем надеяться что в игре с рубином они выдут на поле играть в футбол, а не переживать о былых невзгодах.
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sined1951
1480702924
Да откуда он взял, что судья ошибся. Я ошибки не увидел. Зато как коряво сыграл защитник при отборе мяча увидел. Учить надо своих защитников грамотно отбирать мяч и не проигрывать позиционно. А то взяли в привычку все сваливать на судей.
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