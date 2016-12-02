Ширко: «Лидеры нужны, когда плохо»

Экс-форвард «Спартака» Александр Ширко считает, что в матче столичного клуба против «Крыльев Советов» им не хватило настоящих лидеров.

«Пропустили первыми, в самом начале встречи. Видимо, не смогли перестроиться. Может быть, не хватило характера, чтобы забыть этот момент с ошибкой судьи и переломить ситуацию. Возможно, продолжали думать о том пенальти, эмоции все остались в начале игры.

Плюс, конечно, лидеры… Не увидел, что кто-то готов повести за собой. Лидеры нужны, когда плохо, когда надо переламывать ситуацию. А когда все хорошо – тогда вроде бы все молодцы», – сказал Ширко.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.