Ширко уверен, что он был лучше Зе Луиша

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко выразил мнение, что превосходит по уровню игры форварда красно-белых Зе Луиша.

– Кто лучше как нападающий: вы или Зе Луиш?

– Я. Потому что шесть раз стал чемпионом, а он ни разу им не был. Зе Луиш, наверное, чуть получше играет головой, хотя я головой, наверное, больше забил. Когда обгонит меня по забитым мячам, станет лучше.

– Кто лучше: вы или Артем Дзюба?

– Я (смеется).

– А если серьезно?

– Артем – молодец. Он лучше.

– Дзюба пока не стал чемпионом.

– Но он забил больше, чем я? Он зависимый игрок, форвард таранного типа. Артему нужно, чтобы команда на него работала, чтобы делали прострелы, били по воротам. Его хорошие качества – добить, подставить ногу, голову.