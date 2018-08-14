Ширко: «Если светили указками в глаза Промесу, и это видно на повторах, надо подавать апелляцию»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко считает, что команда тяжело вкатывается в сезон, особенно это заметно по действиям атакующей линии.

– Насколько вы довольны линией атаки «Спартака»?

– Видно, что тяжело голы даются. Но здесь не только вопрос к исполнителям, но и к тем, кто подносит «снаряды». Думаю, что дело в общекомандом взаимодействии. Тяжело вкатываются – может быть, какое-то недопонимание еще существует.

– У лидера «Спартака» Квинси Промеса сегодня уже не видно такой яркой игры, как раньше. Согласны?

– Мы увидим в конце сезона, какой он был раньше, и какой стал в этом чемпионате. Он, как и все остальные прошел сборы, и как и все остальные вкатывается в сезон. Ждем, что он будет забивать.

– Пенальти, не забитый в ворота ПАОКа, похоже, следствие того, что Промесу светили с трибуны в глаза лазерными указками...

– Ну, я не знаю, что там светили, но пенальти любой может не забить. Тот же Смолов. Одиннадцатиметровые — такая вещь, что здесь даже не то что шансы 50 на 50 — это и огромная ответственность, а вместе с ней и эмоциональное напряжение. Тут много психологических моментов... Надо вратаря перехитрить. А если светили указками, и это видно на повторах, наверное, надо подавать апелляцию.