Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ширко: «Если светили указками в глаза Промесу, и это видно на повторах, надо подавать апелляцию»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко считает, что команда тяжело вкатывается в сезон, особенно это заметно по действиям атакующей линии.

    – Насколько вы довольны линией атаки «Спартака»?

    – Видно, что тяжело голы даются. Но здесь не только вопрос к исполнителям, но и к тем, кто подносит «снаряды». Думаю, что дело в общекомандом взаимодействии. Тяжело вкатываются – может быть, какое-то недопонимание еще существует.

    – У лидера «Спартака» Квинси Промеса сегодня уже не видно такой яркой игры, как раньше. Согласны?

    – Мы увидим в конце сезона, какой он был раньше, и какой стал в этом чемпионате. Он, как и все остальные прошел сборы, и как и все остальные вкатывается в сезон. Ждем, что он будет забивать.

    – Пенальти, не забитый в ворота ПАОКа, похоже, следствие того, что Промесу светили с трибуны в глаза лазерными указками...

    – Ну, я не знаю, что там светили, но пенальти любой может не забить. Тот же Смолов. Одиннадцатиметровые — такая вещь, что здесь даже не то что шансы 50 на 50 — это и огромная ответственность, а вместе с ней и эмоциональное напряжение. Тут много психологических моментов... Надо вратаря перехитрить. А если светили указками, и это видно на повторах, наверное, надо подавать апелляцию.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2018 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 14 августа 2018, 18:55

      Игрокам нельзя. Техническое поражение точно будет. Это не ПАОК (в смысле не ЕС). Да и по трибунам нельзя, хрен знает что там еврокомиссары придумают! Выигрывать надо с крутым счетом! Вперед Спартак!!!! Удачи!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 11:02

      УЕФА завело дисциплинарное дело по этому поводу, большего ждать и не стоит. Дадут штраф и возможно какие-то санкции по поводу трибун с болельщикам. Более чем адекватное наказание.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11