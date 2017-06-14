Ширко: «Современный «Спартак» затащили несколько лидеров»

Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко сравнил команду своего поколения с нынешней. По его словам, они очень отличаются. Причем, если красно-белые выиграли чемпионский титул под управлением Массимо Карреры, то это говорит только в плюс.

«Эта команда похожа разве что эмоциями во второй половине сезона, когда обострилась борьба за титул – команда была сплоченной, забивала на последних минутах. А в плане игры точно нет. Все-таки у нас футбол был более командный, мог забить кто угодно, мы лучше понимали друг друга на поле.

Современный «Спартак» затащили несколько лидеров, которые стабильно выступали на протяжении большей части сезона. Но это разные времена, разные ситуации. Современный «Спартак» не имеет ничего общего с тем.

Сейчас у команды свой стадион, но нет преемственности в игре, нет того, что мы называли «спартаковской игрой». Но мир меняется, команда играет по-своему. Команда стала другой, и это неплохо, раз она побеждает. Об остальном, что происходит в клубе, я понятия не имею», – сказал Ширко.

Напомним, «Спартак» выиграл чемпионское звание впервые с 2001 года.