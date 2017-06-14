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    Ширко: «Современный «Спартак» затащили несколько лидеров»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко сравнил команду своего поколения с нынешней. По его словам, они очень отличаются. Причем, если красно-белые выиграли чемпионский титул под управлением Массимо Карреры, то это говорит только в плюс.

    «Эта команда похожа разве что эмоциями во второй половине сезона, когда обострилась борьба за титул – команда была сплоченной, забивала на последних минутах. А в плане игры точно нет. Все-таки у нас футбол был более командный, мог забить кто угодно, мы лучше понимали друг друга на поле.

    Современный «Спартак» затащили несколько лидеров, которые стабильно выступали на протяжении большей части сезона. Но это разные времена, разные ситуации. Современный «Спартак» не имеет ничего общего с тем.

    Сейчас у команды свой стадион, но нет преемственности в игре, нет того, что мы называли «спартаковской игрой». Но мир меняется, команда играет по-своему. Команда стала другой, и это неплохо, раз она побеждает. Об остальном, что происходит в клубе, я понятия не имею», – сказал Ширко.

    Напомним, «Спартак» выиграл чемпионское звание впервые с 2001 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 09:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 16:23

      Об остальном, что происходит в клубе, я понятия не имею», – сказал Ширко.
      А предыдущем забыть легко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июня 2017, 11:39

      Главное это то что Спартак победил.Закончилась черная полоса-пора бы уже и белой начаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 14 июня 2017, 11:01

      Послышался свист фляги, не ожидал от Ширко. В тот Спартак по первому вызову бежали со всего Союза и на любых условиях. В нынешний бывшим бестрофейным и без ЛЧ хрен кого дозовешься.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:05

      Зачем сравнивать кефир с холодцом, победили - и молодцом.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 июня 2017, 09:42

      Немного не согласен с Ширко. В прошедшем Чемпионском сезоне в Спартаке кто только не забивал. И уж точно нельзя сказать что это делали всего несколько лидеров. Как раз наоборот - номинальный нападающий Зе Луиш за весь сезон забил всего 5 мячей, остальные ровненько распределены по всем игрокам основы. А сколько "похорон" устроил тот же Глушаков?

      3
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > oyabun 14 июня 2017, 14:13

      "номинальный нападающий Зе Луиш за весь сезон забил всего 5 мячей" - еще добавляй сделал 7 передач! + Промес впереди планеты всей по результативности+ Глушаков рядом с ними! а больше и не кого выделить с такой результативностью! только 3 человека.... остальным до этой троицы нужно еще сезона 2 сыграть, чтоб их догнать... а в том спартаке угрозу несли вообще все игроки, а не просто 3 человека... так что он прав

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR > RedGreenHooligan 14 июня 2017, 17:57

      В барселоне тоже забивает только три человека.

      0
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 14 июня 2017, 09:37

      реалии сейчас другие-не было столько легионеров и ромбик для игроков был более весом,чем сейчас....играли от сердца и без огромных контрактов....сейчас, с той игрой , даже и не представляю на каком бы месте закончил чемп СПАРТАК....

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