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Ширко: «Современный «Спартак» затащили несколько лидеров»

14 июня 2017, 09:09
8

Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко сравнил команду своего поколения с нынешней. По его словам, они очень отличаются. Причем, если красно-белые выиграли чемпионский титул под управлением Массимо Карреры, то это говорит только в плюс.

«Эта команда похожа разве что эмоциями во второй половине сезона, когда обострилась борьба за титул – команда была сплоченной, забивала на последних минутах. А в плане игры точно нет. Все-таки у нас футбол был более командный, мог забить кто угодно, мы лучше понимали друг друга на поле.

Современный «Спартак» затащили несколько лидеров, которые стабильно выступали на протяжении большей части сезона. Но это разные времена, разные ситуации. Современный «Спартак» не имеет ничего общего с тем.

Сейчас у команды свой стадион, но нет преемственности в игре, нет того, что мы называли «спартаковской игрой». Но мир меняется, команда играет по-своему. Команда стала другой, и это неплохо, раз она побеждает. Об остальном, что происходит в клубе, я понятия не имею», – сказал Ширко.

Напомним, «Спартак» выиграл чемпионское звание впервые с 2001 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ширко Александр Каррера Массимо
Комментарии (8)
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SPACE TRUCKIN
1497422254
реалии сейчас другие-не было столько легионеров и ромбик для игроков был более весом,чем сейчас....играли от сердца и без огромных контрактов....сейчас, с той игрой , даже и не представляю на каком бы месте закончил чемп СПАРТАК....
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oyabun
1497422567
Немного не согласен с Ширко. В прошедшем Чемпионском сезоне в Спартаке кто только не забивал. И уж точно нельзя сказать что это делали всего несколько лидеров. Как раз наоборот - номинальный нападающий Зе Луиш за весь сезон забил всего 5 мячей, остальные ровненько распределены по всем игрокам основы. А сколько "похорон" устроил тот же Глушаков?
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Дядя Серёжа
1497423935
Зачем сравнивать кефир с холодцом, победили - и молодцом.
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tank219
1497427309
Послышался свист фляги, не ожидал от Ширко. В тот Спартак по первому вызову бежали со всего Союза и на любых условиях. В нынешний бывшим бестрофейным и без ЛЧ хрен кого дозовешься.
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Диктор
1497429550
Главное это то что Спартак победил.Закончилась черная полоса-пора бы уже и белой начаться.
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subbotaspartak
1497446598
Об остальном, что происходит в клубе, я понятия не имею», – сказал Ширко. А предыдущем забыть легко.
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