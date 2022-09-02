«Спартак» победил «Зенит» в ответном ретроматче, забили Павлюченко и Ширко

«Спартак» оказался сильнее «Зенита» в ретроматче, который прошел на «Открытие Арене». Встреча закончилась со счетом 2:1.

У «Зенита» на пятой минуте счет открыл Игорь Денисов. На 27-й минуте Роман Павлюченко забил за «Спартак». На 63-й минуте победный гол провел Александр Ширко.

Составы команд можно посмотреть здесь.