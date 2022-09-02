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    «Спартак» победил «Зенит» в ответном ретроматче, забили Павлюченко и Ширко

    «Спартак» оказался сильнее «Зенита» в ретроматче, который прошел на «Открытие Арене». Встреча закончилась со счетом 2:1.

    У «Зенита» на пятой минуте счет открыл Игорь Денисов. На 27-й минуте Роман Павлюченко забил за «Спартак». На 63-й минуте победный гол провел Александр Ширко.

    Составы команд можно посмотреть здесь.

    • Таким образом, «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
    • Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.
    • 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2022 20:41
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 3 сентября 2022, 08:38

      Интересный был матч, всем бы в 52 выглядеть как Тихонов, красавец!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14466

      playsh 3 сентября 2022, 00:28

      Всё бы хорошо,но так хотелось плюнуть в рожу самовлюблённого "любителя" детей и морального урода Широкова.Не удалось...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 2 сентября 2022, 23:16

      Жаль, что Василия Баранова не было...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14466

      playsh > Константинн 3 сентября 2022, 00:30

      Дима Ананко не помешал бы.

      2
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      Рейтинг: +21

      Ghork 2 сентября 2022, 23:09

      Полная дичь... Состав Зенита и Спартака о какой победе может идти Спартака, очередное шоу...

      1
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      Рейтинг: +479

      Фитоняшич > Ghork 3 сентября 2022, 12:43

      Вы бредите, что ли? Эти Данни, Домингесы и Денисовы даже близко к Уровню Титова, Ширко , Тихонова, Хлестова не подбирались. Поэтому, когда они выходят с пузямбами на поле , скоростью и молодостью точно не взять.
      Они в первом-то матче просто перебегали Спартак на пару с Кержаковым и Аршавиным. Будь там Хлестов помоложе , он бы просто с Кержаковым до конца доиграл бы, но , увы, уже боялся стыков в 51-то год!

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 2 сентября 2022, 22:18

      Было приятно посмотреть матч. Наших легендарных игроков - обеих команд. Что до счета и результата... Надеюсь, что послезавтра 4 непоставленных пенальти не будет (либо игроки не будут их создавать, либо их будут ставить).

      3
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > mopecekca 2 сентября 2022, 22:33

      Если Вы смотрели матч - то чего спрашивать?

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Спартач80 2 сентября 2022, 23:22

      Неинтересно...

      0
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      Рейтинг: +30

      Red white.forrver > житель СПб 3 сентября 2022, 05:04

      Говна вбросил про пенальти и ушел - такое оно. Интилигент из Питера, одни понты. Неинтересно ему с нами, мнение свое высказываем, отличное от его правильного.

      4
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > mopecekca 4 сентября 2022, 19:01

      По разному было, по разному говорил.

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Red white.forrver 4 сентября 2022, 19:03

      Что поделать - если правда не всегда приятна? А спор - вещь бессмысленная. Можно мнениями обменяться - и дальше заниматься своими делами... А у меня их много.

      0
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      Рейтинг: +28519

      JTherry 2 сентября 2022, 21:44

      в хорошей форме обе команды и показали интересный футбол... несмотря на победу Спартака в этом матче троллить болел зенита не буду, играли легенды нашего футбола, обе команды играли достойно, но - Спартак лучше..!!!))) просто - спасибо за футбол..!!!

      11
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      Рейтинг: +21

      Ghork > JTherry 2 сентября 2022, 23:10

      Ты осёл какой Спартак, епать ты нмивный

      0
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      Рейтинг: +28519

      JTherry > Ghork 3 сентября 2022, 00:39

      ты мерзкий и ущербный дегенерат... спрыгни быстро отсюда, мне с тобой неинтересно базарить...

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      Рейтинг: +1137

      MDAR > Ghork 3 сентября 2022, 09:35

      Научись сначала разговаривать. А потом и....

      1
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      Рейтинг: +100741

      zigbert 2 сентября 2022, 21:42

      Игра получилась равной. Скоростей конечно не хватало но на то они и ветераны зато отличились комбинационной игрой. Оба гола у Спартака прямо как под копирку, без шансов для вратаря. КБ с победой!

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      Рейтинг: +1881

      Красногвардейчик 2 сентября 2022, 21:36

      Это товарняк ветеранов, но в Питере очень болезненно к этому отнеслись из за комплексов))

      4
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Красногвардейчик 2 сентября 2022, 21:45

      Не думаю. Не знаю тех, кто болезненно отнесся. Это же выставочных матч, ветераны должны играть в свое удовольствие. Однако ветераны Спартака (по их собственным словам в прямом эфире) играли на результат. Ширко даже сказал, что для него это был тяжкий труд. Потому и фолили в штрафной. Знали, что судья не свистнет. А цель был победить любой ценой. Так у кого комплексы?

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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > Вомбат 2 сентября 2022, 22:18

      у тебя. А еще ты фантазёр)))

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      Рейтинг: +1881

      Красногвардейчик > Вомбат 2 сентября 2022, 22:27

      Там уже Аршавин о мести в воскресенье говорит.....а ты говоришь безболезненно)

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      Рейтинг: +479

      Фитоняшич > Вомбат 3 сентября 2022, 15:08

      У кого там какие комплексы? Эта команда у ветеранов Зенита просто по выходным выигрывала бы , как по расписанию.
      Там легенды-то половина легионеров.

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 2 сентября 2022, 21:25

      Ребята, спасибо за матч (что Зенит, что Спартак).

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 2 сентября 2022, 21:24

      4 числа молодняк вдует бразильскому Сениту

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