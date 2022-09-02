«Спартак» победил «Зенит» в ответном ретроматче, забили Павлюченко и Ширко

«Спартак» оказался сильнее «Зенита» в ретроматче, который прошел на «Открытие Арене». Встреча закончилась со счетом 2:1.
У «Зенита» на пятой минуте счет открыл Игорь Денисов. На 27-й минуте Роман Павлюченко забил за «Спартак». На 63-й минуте победный гол провел Александр Ширко.
Составы команд можно посмотреть здесь.
- Таким образом, «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
- Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.
- 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».
Источник: Бомбардир.ру