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  • «Спартак» победил «Зенит» в ответном ретроматче, забили Павлюченко и Ширко

«Спартак» победил «Зенит» в ответном ретроматче, забили Павлюченко и Ширко

2 сентября 2022, 20:41
54

«Спартак» оказался сильнее «Зенита» в ретроматче, который прошел на «Открытие Арене». Встреча закончилась со счетом 2:1.

У «Зенита» на пятой минуте счет открыл Игорь Денисов. На 27-й минуте Роман Павлюченко забил за «Спартак». На 63-й минуте победный гол провел Александр Ширко.

Составы команд можно посмотреть здесь.

  • Таким образом, «Спартак» нанес «Зениту» реванш за июльское поражение в ретроматче на «Петровском» (0:2).
  • Тренером ретрокоманды «Спартака» был Олег Романцев, «Зенита» – Анатолий Давыдов.
  • 4 сентября в 8-м туре РПЛ сыграют основные команды «Спартака» и «Зенита».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Павлюченко Роман Ширко Александр
Комментарии (54)
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Enter2006
1662140547
КБ с ПОБЕДОЙ!!!!
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Enter2006
1662140552
Спасибо за такой праздник! И Спартаку и Зениту за ретроматч! Очень интересная игра, столько воспоминаний нахлынуло! В этой игре не болел ни за кого, просто наслаждался игрой! Ещё раз, СПАСИБО!!!
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Dizgen
1662140854
Красавцы
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Челнинец
1662140876
Спасибо за такие эмоции, очень порадовал Тихонов, в таком возрасте иметь такую форму, просто красавец) почаще бы такие матчи)
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Fancyfall
1662141317
всех КБ с победой! хорошая игра при прочих равных) отличный ответ Тихонова про форму :) лучшую КБ форму:)
Ответить
шахта Заполярная
1662142566
Спартак с победой. Красиво на классе.
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ilichkadr
1662143066
Ну, что можно сказать? Игра понравилась. Дружба поколений в очередной раз подтвердилась! Так было, так есть и так будет на все времена!!! Приятно было видеть сына Ильи Цымбаларя. Это дорогого стоит. Давно не получал подобного удовлетворения от игры..............
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lordmrv
1662143152
Ребята, спасибо за матч (что Зенит, что Спартак).
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zigbert
1662144158
Игра получилась равной. Скоростей конечно не хватало но на то они и ветераны зато отличились комбинационной игрой. Оба гола у Спартака прямо как под копирку, без шансов для вратаря. КБ с победой!
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JTherry
1662144250
в хорошей форме обе команды и показали интересный футбол... несмотря на победу Спартака в этом матче троллить болел зенита не буду, играли легенды нашего футбола, обе команды играли достойно, но - Спартак лучше..!!!))) просто - спасибо за футбол..!!!
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