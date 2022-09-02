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    «Спартак» и «Зенит» назвали составы на матч легенд

    Стали известны составы «Спартака» и «Зенита» на матч-реванш ветеранов.

    «Спартак»: Филимонов, Хлестов, Ещенко, Онопко, Головской, Самедов, Коновалов, Титов, Тихонов, Павленко, Павлюченко.

    Запасные: Ребров, Аленичев, Мелешин, Джубанов, Бояринцев, Комбаров, Ширко, Баженов.

    «Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Аршавин, Данни, Денисов, Кержаков, Домингес.

    Запасные: Малафеев, Астафьев, Лобов, Коноплев, Радимов, Широков, Быстров, Погребняк.

    • Игра пройдет в Москве.
    • Начало – в 19:00 мск.
    • В июле «Зенит» победил «Спартак» (2:0) в матче легенд.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    02.09.2022 18:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 2 сентября 2022, 18:39

      Состав Зенита с 2000-ых годов. Спартаковцы с 90-ых. Десяток лет разницы в среднем.

      3
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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > fakeid 2 сентября 2022, 19:50

      Херid, я написал в среднем. Тебе убогому этого не объясняли в школе?? СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ команды почитай что такое. Хотя какое тебе там читать, ты как и доместос бегаешь по веткам Спартака и срёшь, срёшь, срёшь.

      2
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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > Barmaleushka 2 сентября 2022, 20:43

      Здесь нет. А что??

      0
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      Рейтинг: +2136

      alefreddy 2 сентября 2022, 18:30

      С Ковачем поступили некрасиво

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 2 сентября 2022, 18:30

      Ска, я прослезился.

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