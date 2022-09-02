«Спартак» и «Зенит» назвали составы на матч легенд

Стали известны составы «Спартака» и «Зенита» на матч-реванш ветеранов.
«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Ещенко, Онопко, Головской, Самедов, Коновалов, Титов, Тихонов, Павленко, Павлюченко.
Запасные: Ребров, Аленичев, Мелешин, Джубанов, Бояринцев, Комбаров, Ширко, Баженов.
«Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Аршавин, Данни, Денисов, Кержаков, Домингес.
Запасные: Малафеев, Астафьев, Лобов, Коноплев, Радимов, Широков, Быстров, Погребняк.
- Игра пройдет в Москве.
- Начало – в 19:00 мск.
- В июле «Зенит» победил «Спартак» (2:0) в матче легенд.
Источник: телеграм-канал РФС