Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о премиальных для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

– Как ты думаешь, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»?

– Я думаю, что около 50 тысяч евро. На «Спартак», конечно, всегда повышенные. Слушай, ну если говорят, что у легенд «Зенита» были премиальные по 8-10 тысяч евро за победу в прошлом матче ветеранов...