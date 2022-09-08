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    Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о премиальных для игроков «Зенита» за победу над «Спартаком» в 8-м туре РПЛ.

    – Как ты думаешь, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»?

    – Я думаю, что около 50 тысяч евро. На «Спартак», конечно, всегда повышенные. Слушай, ну если говорят, что у легенд «Зенита» были премиальные по 8-10 тысяч евро за победу в прошлом матче ветеранов...

    • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
    • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.
    • «Спартак» идет на 5-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2022 18:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +83

      Ill Ich 3 часа назад

      " Я думаю, что около 50 тысяч евро." А почему не 50 миллионов? Ведь у полёта фантазии не может быть границ!

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      Рейтинг: +1429

      Toomans 4 часа назад

      Сравнивать зарплаты футболистов, пусть и ветеранов, с зарплатой простого рабочего или офисного работника не совсем правильно. Футбол - это бизнес. Это - шоубизнес. Нужно добавлять некий коэффициент. Экзенстиальный вопрос о справедливости таких ЗП в сравнении с ЗП учителя или врача имеет один простой ответ: справедливости нет и не было изначально. Это искусственное явление. Кто сильнее, тот и прав. Так было всегда. Футболист в этом плане сильнее - он приносит деньги здесь и сейчас. Причем, много. Гораздо больше учителя или врача. Плюс воспитать футболиста проще, чем врача. И "выхлоп" будет быстрее. Экономически футболисты выгоднее, что и показывает рынок. Это я еще не затрагивал потребности общества...Правильно, неправильно - это другойвопро

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      Рейтинг: +15951

      Barmaleushka 5 часов назад

      Фантазёр генич набрасывает ,чтобы поросятник подбодрить .

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      Рейтинг: +1014

      qawzsexdr 5 часов назад

      Он думает....

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      Рейтинг: +7417

      nik55 7 часов назад

      тебе жополизу что ничего не перепало ?

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      Рейтинг: +11717

      Вомбат 7 часов назад

      А я думаю, что около ста. Кто больше? (Вот же делать людям нечего!)

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      Рейтинг: +557

      gunstilzit > Вомбат 5 часов назад

      То есть 10ка евро каждому ветерану-пешеходу (пля,извините ЛЕГЕНДЕ ПИТЕРСКОГО ЗЕНИТА)эт нормально,мы ведь на работе получаем больше.

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