«Его просто не существует». Хачатурянц – о конкурентах «Зенита» в РПЛ

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц уверен в пятом подряд чемпионстве «Зенита».

В воскресенье петербуржцы на выезде победили «Спартак» (2:1).

Они лидируют в чемпионате с 3-очковым отрывом от ЦСКА и «Краснодара».

«Преимущество «Зенита» над «Спартаком» было значительным. Статистика матча это подтверждает.

На данный момент я убежден в том что у петербуржцев нет не единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Его просто не существует», – сказал Хачатурянц.