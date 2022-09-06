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    «Его просто не существует». Хачатурянц – о конкурентах «Зенита» в РПЛ

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц уверен в пятом подряд чемпионстве «Зенита».

    • В воскресенье петербуржцы на выезде победили «Спартак» (2:1).
    • Они лидируют в чемпионате с 3-очковым отрывом от ЦСКА и «Краснодара».

    «Преимущество «Зенита» над «Спартаком» было значительным. Статистика матча это подтверждает.

    На данный момент я убежден в том что у петербуржцев нет не единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ.

    Его просто не существует», – сказал Хачатурянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2022 15:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1463

      alefreddy 6 часов назад

      верно и по бюджету и по контрактам

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      Рейтинг: +25649

      vladimir-7 8 часов назад

      Так это вы, господа, прилипшие к газонефтяным трубам, усердно стараетесь, чтобы
      все остальные клубы РПЛ, конкурирующие с Зенитом, были уничтожены.

      0
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      Рейтинг: +15414

      NewLife 8 часов назад

      Хачатурянцу ли не знать о судейских делах.

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