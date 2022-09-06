«Его просто не существует». Хачатурянц – о конкурентах «Зенита» в РПЛ

верно и по бюджету и по контрактам
Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц уверен в пятом подряд чемпионстве «Зенита».
- В воскресенье петербуржцы на выезде победили «Спартак» (2:1).
- Они лидируют в чемпионате с 3-очковым отрывом от ЦСКА и «Краснодара».
«Преимущество «Зенита» над «Спартаком» было значительным. Статистика матча это подтверждает.
На данный момент я убежден в том что у петербуржцев нет не единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Его просто не существует», – сказал Хачатурянц.