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  • Шишкин: «Нет ничего критичного в поражении «Спартака» от «Зенита». Москвичи и так прыгнули выше головы»

Шишкин: «Нет ничего критичного в поражении «Спартака» от «Зенита». Москвичи и так прыгнули выше головы»

7 сентября 2022, 09:05
2

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин подытожил поражение команды в восьмом туре РПЛ от «Зенита» (1:2).

– Надо ли посыпать голову пеплом после этого поражения?

– Это, наверное, первая для красно-белых неудачная игра, в которой команде противостоял действительно опытный соперник, чемпион. И удивляться нечему. Но в целом ничего не потеряно, думаю, это поражение встряхнет «Спартак», Гильермо Абаскаль сделает правильные выводы, не осуждая никого. И это поражение станет неким положительным моментом.

Да и в целом ничего критичного нет, все же проиграли чемпиону страны, «Спартак» и так в эти первые туры прыгнул выше головы, идет в лидерах, и ничего еще не потеряно.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • У команды после 8 туров 5 побед, ничья, 2 поражения.
  • Следующий соперник – «Ростов» (11 сентября).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Шишкин Роман
Комментарии (2)
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житель СПб
1662537522
"Прыгнули выше головы" - это что, шестое место? Опять глупости. А ничего, что перед матчем все спартаковцы кричали - "мы победим!" - ?! Заметьте, зенитовцы спокойно молчали в большинстве своем, да и здесь на сайте мы не разбрасывались прогнозами! Надо меньше апломба, больше скромности, и - работать, работать и работать...
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Spirit_78
1662560456
Впереди ещё 3 очных матча. Удивительный сезон)
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