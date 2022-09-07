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    Шишкин: «Нет ничего критичного в поражении «Спартака» от «Зенита». Москвичи и так прыгнули выше головы»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин подытожил поражение команды в восьмом туре РПЛ от «Зенита» (1:2).

    – Надо ли посыпать голову пеплом после этого поражения?

    – Это, наверное, первая для красно-белых неудачная игра, в которой команде противостоял действительно опытный соперник, чемпион. И удивляться нечему. Но в целом ничего не потеряно, думаю, это поражение встряхнет «Спартак», Гильермо Абаскаль сделает правильные выводы, не осуждая никого. И это поражение станет неким положительным моментом.

    Да и в целом ничего критичного нет, все же проиграли чемпиону страны, «Спартак» и так в эти первые туры прыгнул выше головы, идет в лидерах, и ничего еще не потеряно.

    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • У команды после 8 туров 5 побед, ничья, 2 поражения.
    • Следующий соперник – «Ростов» (11 сентября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3987

      Spirit_78 12 минут назад

      Впереди ещё 3 очных матча. Удивительный сезон)

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      Рейтинг: +17295

      житель СПб 6 часов назад

      "Прыгнули выше головы" - это что, шестое место? Опять глупости. А ничего, что перед матчем все спартаковцы кричали - "мы победим!" - ?! Заметьте, зенитовцы спокойно молчали в большинстве своем, да и здесь на сайте мы не разбрасывались прогнозами! Надо меньше апломба, больше скромности, и - работать, работать и работать...

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