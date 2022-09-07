Шишкин: «Нет ничего критичного в поражении «Спартака» от «Зенита». Москвичи и так прыгнули выше головы»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин подытожил поражение команды в восьмом туре РПЛ от «Зенита» (1:2).

– Надо ли посыпать голову пеплом после этого поражения?

– Это, наверное, первая для красно-белых неудачная игра, в которой команде противостоял действительно опытный соперник, чемпион. И удивляться нечему. Но в целом ничего не потеряно, думаю, это поражение встряхнет «Спартак», Гильермо Абаскаль сделает правильные выводы, не осуждая никого. И это поражение станет неким положительным моментом.

Да и в целом ничего критичного нет, все же проиграли чемпиону страны, «Спартак» и так в эти первые туры прыгнул выше головы, идет в лидерах, и ничего еще не потеряно.