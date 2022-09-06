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  • Талалаев раскритиковал поведение игроков «Зенита» в игре со «Спартаком»

Талалаев раскритиковал поведение игроков «Зенита» в игре со «Спартаком»

6 сентября 2022, 11:54
16

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о поведении игроков «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Мне кажется, лидерство «Зенита» неоспоримо. По качеству игры, по тому, что они показывают, по составу. По всему. Очень сложно кому-то…

Если говорить именно об игре, то армейцы все-таки ближе, наверное, по тому, что они делают на поле, по тому, как и что они умеют, сколько вариантов развития игры у них есть. Мне кажется, команда Федотова ближе к соперничеству непосредственному.

Но тяжело остановить «Зенит», имеющий победный опыт. Мы видели: в матче со «Спартаком» преимущество было глобальным, особенно после пропущенного гола.

Капельку дегтя все-таки, один момент: может быть, футболисты «Зенита» не должны себя так вести. В любом другом чемпионате, думаю, Венделу за то, что он там за грудки хватает Промеса, или когда Ловрен поднимает Промеса – они бы получили желтые карточки, наверное.

Они хорошие футболисты. Не нужно перешагивать грань, это очень раздражает других ребят, которые уступают в мастерстве, может, но отдают на поле все, чтобы противостоять, чтобы была конкуренция. Я призываю к этому», – сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

  • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
  • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.
  • «Спартак» идет на 5-м месте.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Талалаев Андрей
Комментарии (16)
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Беспонтий
1662455516
ути- пути какой борец за нравственность недоабреков своих научи себя вести
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gunstilzit
1662456375
Он себя возомнил аксакалом? Берише обьясни о честной игре,истеричка грозненская!
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Фитоняшич
1662461884
Преимущество Зенита организуется только арбитрами. Эта команда бегает только сорок метров вперёд, потом после своей унылой атаки звучит свисток, срывающий контратаку оппонента, и Зенита пешком идёт на свою половину поля. Повторяется это до конца матча. Говорить про нарушения правил Зенита уже надоело - их просто не фиксирует или не выдают за них карты.
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Фитоняшич
1662462462
Да игроки Зенита себя вести могут как угодно, их арбитры должны судить. И за удары по ногам должны наказать Кузяева, который расстроился, что у него мяч отобрали. И за то, что Ловрен, Малком и Вендел по очереди Промеса за грудки хватали и трясли. Должны наказывать за борьбу руками с последующими ударами бутсами по лицу. А так, они сами просто делают, что хотят, потом на газон в борьбе валятся и получают штрафной. Играют на лайтах ребята. Хоть бы один тайм побегали как нормальные люди, потеряли мяч и на свою половину поля рывочек на пятьдесят метров. Но арбитр не дремлет, он атаки сорвёт и игроки Зенита пешком пойдут в оборону.
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(Меня за банили)
1662463676
А еще кое кто по полю валялся и корчился, будто ногу оторвали))) Такого в РПЛ не видел ещё. Прям как Неймар на ЧМ.
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alefreddy
1662465211
вот такое судейство им все можно а то уедут домой в Бразилию
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Spirit_78
1662468556
А при чём здесь вообще Талалаев? В Ахмате заняться нечем?
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ААМ
1662473780
Одна из самых грубых команд в ПМ Ахмат, а тренер его Талалаев. Дальше не продолжаю
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raritet
1662479236
В этом Талалаев прав. Когда футболисты зажираются они начинают себя так вести. Особенно знаменательно было несколько лет том назад. Зенит только завоевал Еврокубок . Приехали в Ярославль на игру с Шинником. Из автобусы выходили не футболисты, а сами боги спускались на грешную землю. Уже только по лицу их понял , сегодня наваляют шиноделы нашим пежонам. И точно, 4 мячика вынули...
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