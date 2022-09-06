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    Талалаев раскритиковал поведение игроков «Зенита» в игре со «Спартаком»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о поведении игроков «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

    «Мне кажется, лидерство «Зенита» неоспоримо. По качеству игры, по тому, что они показывают, по составу. По всему. Очень сложно кому-то…

    Если говорить именно об игре, то армейцы все-таки ближе, наверное, по тому, что они делают на поле, по тому, как и что они умеют, сколько вариантов развития игры у них есть. Мне кажется, команда Федотова ближе к соперничеству непосредственному.

    Но тяжело остановить «Зенит», имеющий победный опыт. Мы видели: в матче со «Спартаком» преимущество было глобальным, особенно после пропущенного гола.

    Капельку дегтя все-таки, один момент: может быть, футболисты «Зенита» не должны себя так вести. В любом другом чемпионате, думаю, Венделу за то, что он там за грудки хватает Промеса, или когда Ловрен поднимает Промеса – они бы получили желтые карточки, наверное.

    Они хорошие футболисты. Не нужно перешагивать грань, это очень раздражает других ребят, которые уступают в мастерстве, может, но отдают на поле все, чтобы противостоять, чтобы была конкуренция. Я призываю к этому», – сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
    • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.
    • «Спартак» идет на 5-м месте.

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    Источник: Sports.ru

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    06.09.2022 11:54
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    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3824

      raritet 6 часов назад

      В этом Талалаев прав. Когда футболисты зажираются они начинают себя так вести. Особенно знаменательно было несколько лет том назад. Зенит только завоевал Еврокубок . Приехали в Ярославль на игру с Шинником. Из автобусы выходили не футболисты, а сами боги спускались на грешную землю. Уже только по лицу их понял , сегодня наваляют шиноделы нашим пежонам. И точно, 4 мячика вынули...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4193

      ААМ 8 часов назад

      Одна из самых грубых команд в ПМ Ахмат, а тренер его Талалаев. Дальше не продолжаю

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3987

      Spirit_78 9 часов назад

      А при чём здесь вообще Талалаев? В Ахмате заняться нечем?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka > Spirit_78 9 часов назад

      Гудков дёрнул и возомнил себя богом тренеров .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1463

      alefreddy 10 часов назад

      вот такое судейство им все можно а то уедут домой в Бразилию

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +693

      (Меня за банили) 11 часов назад

      А еще кое кто по полю валялся и корчился, будто ногу оторвали))) Такого в РПЛ не видел ещё. Прям как Неймар на ЧМ.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5463

      Беспонтий > (Меня за банили) 10 часов назад

      бан за многоаккаунтность не пугает раю?)

      4
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      ...
      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka > (Меня за банили) 9 часов назад

      Вот , вот за это надо ухватиться . Может переигровочку назначат или технарь Зениту влепят .
      Сейчас фсястрана за Талалая будет . Он для них станет родней папы с мамой , самым справедливым и самым честным .

      0
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      ...
      Рейтинг: +693

      (Меня за банили) > Беспонтий 8 часов назад

      Ну тебе виднее. Тебя перебанили по всем уже аккам, Поля??

      0
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      ...
      Рейтинг: +693

      (Меня за банили) > Barmaleushka 8 часов назад

      Замечу, про переигровку и технарь только от помоечных слышал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka > (Меня за банили) 6 часов назад

      А ты не сиди у помоек и не слушай что там тебе говорят .

      0
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      Рейтинг: +693

      (Меня за банили) > Barmaleushka 4 часа назад

      Так они сами на сайт приходят, и по веткам бегают.

      0
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      Рейтинг: +304

      Фитоняшич 11 часов назад

      Да игроки Зенита себя вести могут как угодно, их арбитры должны судить.
      И за удары по ногам должны наказать Кузяева, который расстроился, что у него мяч отобрали.
      И за то, что Ловрен, Малком и Вендел по очереди Промеса за грудки хватали и трясли.
      Должны наказывать за борьбу руками с последующими ударами бутсами по лицу.
      А так, они сами просто делают, что хотят, потом на газон в борьбе валятся и получают штрафной. Играют на лайтах ребята. Хоть бы один тайм побегали как нормальные люди, потеряли мяч и на свою половину поля рывочек на пятьдесят метров. Но арбитр не дремлет, он атаки сорвёт и игроки Зенита пешком пойдут в оборону.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич 11 часов назад

      Преимущество Зенита организуется только арбитрами. Эта команда бегает только сорок метров вперёд, потом после своей унылой атаки звучит свисток, срывающий контратаку оппонента, и Зенита пешком идёт на свою половину поля. Повторяется это до конца матча. Говорить про нарушения правил Зенита уже надоело - их просто не фиксирует или не выдают за них карты.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka > Фитоняшич 9 часов назад

      Надоело говорить - заткни своё отверстие неугомонное .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Фитоняшич > Barmaleushka 8 часов назад

      Знаешь, что отличает болельщиков Зенита от болельщиков других клубов? Адекватные болельщики Зенита не высказывают своё мнение.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15932

      Barmaleushka > Фитоняшич 6 часов назад

      Слышишь "адекватный" , сходил бы ты в районный ПНД , проверься . Сдаётся обыскались они тебя .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      gunstilzit 13 часов назад

      Он себя возомнил аксакалом?
      Берише обьясни о честной игре,истеричка грозненская!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +542

      SLADE2019 > gunstilzit 12 часов назад

      Речь идет о том, что зенитовские игроки за свое хамство и наглость карточки не получают. Бериша же свои карточки исправно получает. Не о том речь, что есть неуравновешенные и нормальные игроки, а о справедливом наказании.

      6
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      ...
      Рейтинг: +443

      Fialet > SLADE2019 11 часов назад

      Нет. Он именно поучает игроков Зенита, дословно: "футболисты «Зенита» не должны себя так вести". А потом уже добавил про карточки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5463

      Беспонтий 13 часов назад

      ути- пути
      какой борец за нравственность
      недоабреков своих научи себя вести

      10
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      ...
      Рейтинг: +7396

      nik55 > Беспонтий 13 часов назад

      следи за помелом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7422

      BarStep > nik55 12 часов назад

      помело у тебя знатное

      следим конечно

      5
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      ...
      Рейтинг: +233

      rac531 > Беспонтий 11 часов назад

      Для питерских хамство - норма жизни)
      Питер же столица алкашей и бандитов.
      Поэтому нормы поведения, этик, в том числе, и спортивная не для них

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +233

      rac531 > Беспонтий 11 часов назад

      Для питерских хамство - норма жизни)
      Питер же столица алкашей и бандитов.
      Поэтому нормы поведения, этик, в том числе, и с портивная не для них)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +233

      rac531 > nik55 11 часов назад

      Для питерских хамство - норма жизни)
      Питер же столица алкашей и бандитов.
      Поэтому нормы поведения, этик, в том числе, и спортивная не для них

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      rac531 > Беспонтий 11 часов назад

      Это кто же недоабренки?
      Семенов, Никич, Трошечкин, Алексеев, ..,.?

      А Малком, Вендел, Касерра, Сантос, ... для тебя сверхчеловеки?

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