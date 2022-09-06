Талалаев раскритиковал поведение игроков «Зенита» в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о поведении игроков «Зенита» в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Мне кажется, лидерство «Зенита» неоспоримо. По качеству игры, по тому, что они показывают, по составу. По всему. Очень сложно кому-то…

Если говорить именно об игре, то армейцы все-таки ближе, наверное, по тому, что они делают на поле, по тому, как и что они умеют, сколько вариантов развития игры у них есть. Мне кажется, команда Федотова ближе к соперничеству непосредственному.

Но тяжело остановить «Зенит», имеющий победный опыт. Мы видели: в матче со «Спартаком» преимущество было глобальным, особенно после пропущенного гола.

Капельку дегтя все-таки, один момент: может быть, футболисты «Зенита» не должны себя так вести. В любом другом чемпионате, думаю, Венделу за то, что он там за грудки хватает Промеса, или когда Ловрен поднимает Промеса – они бы получили желтые карточки, наверное.

Они хорошие футболисты. Не нужно перешагивать грань, это очень раздражает других ребят, которые уступают в мастерстве, может, но отдают на поле все, чтобы противостоять, чтобы была конкуренция. Я призываю к этому», – сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».