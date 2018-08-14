Ширко: «Если разговор идет о «Галатасарае» – значит конкретных вариантов по Дзюбе больше нет?»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко назвал причины, по которым форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба мог бы оказаться в «Галатасарае».

«Когда человек принимает решение, то взвешивает все «за» и «против»: свое участие в этом клубе, свою игру, зарплату, свое нахождение в той команде, которая ранее отдала его в аренду, опять же удачное выступление на чемпионате мира.

Не знаю, если разговор идет о «Галатасарае» – значит конкретных вариантов, которые устраивают, больше нет? Переходить туда или нет – решение надо принимать игроку.

Я ведь не знаю, что предлагают и что он сам хочет от этого перехода получить. Не знаю, что происходит в «Зените», который в прошлом сезоне отдавал этого игрока в аренду, а он потом стал одним из лучших в составе сборной на чемпионате мира. Возможно, он не хочет находиться с людьми, которые приняли такое решение.

Но сейчас в «Зените» другой тренер, и Дзюба на ходу, и, наверное, после чемпионата мира они могли бы продать его более удачно», – считает Ширко.

Накануне Дзюба опроверг возможность своего переезда в Турцию.