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    Ширко: «Если разговор идет о «Галатасарае» – значит конкретных вариантов по Дзюбе больше нет?»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко назвал причины, по которым форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба мог бы оказаться в «Галатасарае».

    «Когда человек принимает решение, то взвешивает все «за» и «против»: свое участие в этом клубе, свою игру, зарплату, свое нахождение в той команде, которая ранее отдала его в аренду, опять же удачное выступление на чемпионате мира.

    Не знаю, если разговор идет о «Галатасарае» – значит конкретных вариантов, которые устраивают, больше нет? Переходить туда или нет – решение надо принимать игроку.

    Я ведь не знаю, что предлагают и что он сам хочет от этого перехода получить. Не знаю, что происходит в «Зените», который в прошлом сезоне отдавал этого игрока в аренду, а он потом стал одним из лучших в составе сборной на чемпионате мира. Возможно, он не хочет находиться с людьми, которые приняли такое решение.

    Но сейчас в «Зените» другой тренер, и Дзюба на ходу, и, наверное, после чемпионата мира они могли бы продать его более удачно», – считает Ширко.

    Накануне Дзюба опроверг возможность своего переезда в Турцию.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.08.2018 09:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 14 августа 2018, 12:53

      Дзюба -да не надо никуда уходить ! Купайся в славе кухарок и домохозяек !

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 11:14

      Галатасарай - это ссылка куда-то типа Арсенала. А может и похуже.

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