Ширко отдал бы золотую медаль Аленичеву

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко уверен, что бывший главный тренер команды Дмитрий Аленичев заслуживает золотой медали за прошедший чемпионский сезон.

«Все, кто хоть как-то причастен к нынешнему успеху, наверное, заслуживает медали. Есть же молодые футболисты, которые не выходили на поле, но все равно получат золотую медаль. Команду комплектовал, готовил и набирал Аленичев, однако играли они все-таки под руководством Карреры. Потому заслуга Массимо все-таки больше», – считает Ширко.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.