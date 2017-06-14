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    Ширко отдал бы золотую медаль Аленичеву

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко уверен, что бывший главный тренер команды Дмитрий Аленичев заслуживает золотой медали за прошедший чемпионский сезон.

    «Все, кто хоть как-то причастен к нынешнему успеху, наверное, заслуживает медали. Есть же молодые футболисты, которые не выходили на поле, но все равно получат золотую медаль. Команду комплектовал, готовил и набирал Аленичев, однако играли они все-таки под руководством Карреры. Потому заслуга Массимо все-таки больше», – считает Ширко.

    Напомним, «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 07:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 июня 2017, 14:41

      Ребята! Вы всё-таки определитесь с тем, что достоин Аленичев медали или "у него ещё всё впереди?".А- то получается взаимоисключение.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > multiscan 14 июня 2017, 16:28

      А по моему тут как раз такой базар,
      Кто что захотел - то и сказал.
      И в чём должны определяться ребята непонятно.
      Занятно

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > subbotaspartak 14 июня 2017, 16:42

      А читайте внимательнее комменты. В некоторых из них одно и исключает другое, т.е., следует один вывод, а следом тоже вывод, но опровергающий первый. И всё это, почему-то, должно быть истиной. Так остановитесь на чём нибудь одном.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:09

      У Аленя всё впереди, он в дикторши не пошёл.

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 14 июня 2017, 09:43

      за что

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июня 2017, 08:05

      Ну так ему же публично сказали-считаешь что заслужил ,мы дадим.Видать сам так не считает.

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