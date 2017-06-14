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Ширко отдал бы золотую медаль Аленичеву

14 июня 2017, 07:52
6

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко уверен, что бывший главный тренер команды Дмитрий Аленичев заслуживает золотой медали за прошедший чемпионский сезон.

«Все, кто хоть как-то причастен к нынешнему успеху, наверное, заслуживает медали. Есть же молодые футболисты, которые не выходили на поле, но все равно получат золотую медаль. Команду комплектовал, готовил и набирал Аленичев, однако играли они все-таки под руководством Карреры. Потому заслуга Массимо все-таки больше», – считает Ширко.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом впервые с 2001 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ширко Александр Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Диктор
1497416746
Ну так ему же публично сказали-считаешь что заслужил ,мы дадим.Видать сам так не считает.
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Barsuk52
1497422585
за что
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Дядя Серёжа
1497424174
У Аленя всё впереди, он в дикторши не пошёл.
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multiscan
1497440505
Ребята! Вы всё-таки определитесь с тем, что достоин Аленичев медали или "у него ещё всё впереди?".А- то получается взаимоисключение.
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