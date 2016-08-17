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Ширко: «Ростов» должен проходить «Аякс»

17 августа 2016, 00:44

Бывший нападающий сборной России Александр Ширко поделился впечатлениями от просмотра матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ростовом» (1:1).

– Ничья – хороший результат. Забили, несмотря ни на что, с задачей справились.

– Гол Нобоа – ошибка вратаря или мастерство эквадорца?

– Конечно, ошибка Силлессена. Близко стенку поставил, дернулся в закрытый угол, а пропустил в свой. Это вратарский гол.

– Нападающий Ширко в 1998 году в Амстердаме два мяча в ворота «Аякса» отправил, а тут целая команда – и всего один гол. Могли ростовчане забить больше?

– Я не стал бы проводить аналогии. Можно говорить, что в то время «Аякс» был грандом, боролся за победу в Лиге чемпионов, а сейчас – это кузница талантов, воспитывающая игроков на продажу.»Ростов» играл как всегда – квалифицированно оборонялся и контратаковал. Гол на выезде забит – это хоть и небольшое, но преимущество перед ответной встречей.

– Как вам игра хозяев?

– На домашнем поле они только к середине первого тайма создали что-то стоящее. Веселее заиграли во втором тайме. А так, команда молодых интересных игроков, не более того.

– В следующую среду ответная встреча в Ростове-на-Дону. Какие ожидания?

– Встреча пройдет дома, при заполненных трибунах – матч явно будет задорнее, чем в Амстердаме. «Ростов» должен проходить голландцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ростов Аякс Ширко Александр
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