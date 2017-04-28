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Ширко считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА

28 апреля 2017, 08:54
11

Бывший форвард «Спартака» Александр Ширко определил фаворита в предстоящем московском дерби. Он также заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера вряд ли будет экспериментировать с составом в таком ответственном матче.

Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Какую тактику изберет Каррера?

– Не думаю, что он изменит себе и сыграет в три центральных защитника. Итальянец попросит команду действовать построже в обороне.

– Ждете сюрпризы от итальянца? Например, появление Давыдова в стартовом составе.

– Если у Мельгарехо и Попова не получается, то дерби – не время для экспериментов. На поле выйдут проверенные люди, те, кто знает требования тренера и постоянно играет.

– Кто фаворит в матче?

– «Спартак». Несмотря на яркую победу ЦСКА над «Локо», красно-белые остаются номером один.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Ширко Александр
Комментарии (11)
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Архипелаг Гуляк
1493359551
Фаворит в этом матче-Судья!
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neveldomha
1493360005
Понятное дело. ЦСКА не Ростов.
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Pro100Kid
1493360887
ЦСКА в последних турах весьма убедителен, по моему мнению, шансы 50 на 50.
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vovan55
1493361102
как бы кто не считал, только финальный свисток поставит точку в спорах...
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filosof sparty
1493362136
Игра на три результата, но мне кажется будет 2:2 или 2:3 в пользу Спартака
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ильиных
1493362431
В воскресенье узнаем.
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Dominator777
1493365664
Если судья игру не испоганит, то будет результативная ничья.
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Mahone
1493373399
Правильно,он же спартаковец!!!!!!!!!! Спартак победит!!!!!!!!Хотя и ничья раноценна победе
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АЛЕКС 58
1493382438
Как Безбородова настроят,так и игра пройдёт!
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Д Альбертини
1493390548
Спартак и ничья вполне устроит.
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