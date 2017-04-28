Ширко считает «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА

Бывший форвард «Спартака» Александр Ширко определил фаворита в предстоящем московском дерби. Он также заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера вряд ли будет экспериментировать с составом в таком ответственном матче.

Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Какую тактику изберет Каррера?

– Не думаю, что он изменит себе и сыграет в три центральных защитника. Итальянец попросит команду действовать построже в обороне.

– Ждете сюрпризы от итальянца? Например, появление Давыдова в стартовом составе.

– Если у Мельгарехо и Попова не получается, то дерби – не время для экспериментов. На поле выйдут проверенные люди, те, кто знает требования тренера и постоянно играет.

– Кто фаворит в матче?

– «Спартак». Несмотря на яркую победу ЦСКА над «Локо», красно-белые остаются номером один.