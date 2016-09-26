Ширко: «Не бывает команд, которые не проигрывают. «Спартаку» не стоит паниковать»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко высказал мнение о поражении красно-белых в домашнем матче 8-го тура чемпионата России от «Уфы» (0:1).

«Спартаку» не хватило реализации на поле. Не стоит паниковать. Не бывает команд, которые не проигрывают. Приход Карреры спровоцировал эмоциональный всплеск, и команда стала выглядеть заметно лучше, последовала череда побед. Поражению мог поспособствовать длительный перелет, усталость. Скорее всего, они просто не успели восстановиться.

«Уфа» неплохо выстроила оборону и контратаку, «Спартак» не смог ничего сделать. Не могу сказать, что кто-то из команд смотрелся сильнее на поле – играли на равных. Одни оборонялись, другие пытались взломать оборону. Не было явного преимущества.

Я не проводил бы параллелей между тренерами. Один наставник уходит, на его место приходит другой. Тренерский штаб должен подготовить команду, настроить перед следующим матчем, а футболисты – выполнить все, что придумает наставник», – сказал Ширко.