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  • Ширко резко высказался о своем увольнении из академии «Торпедо»

Ширко резко высказался о своем увольнении из академии «Торпедо»

25 июля 2024, 13:19
3

Многократный чемпион России в составе «Спартака» Александр Ширко прокомментировал ситуацию со своим уходом с поста директора академии «Торпедо». Об этом решении было объявлено 22 июля.

– Это было решение владельца клуба, спонсоров. Причины в принципе мне неинтересны и неважны. Да и какая разница? Решение было принято. С моей точки зрения, каких‑то причин на это нет. Школа идет на первом месте после первого круга, документальную часть мы сделали…

Была задача работать по определенной системе, которую исповедует основной состав. Эту систему должен был предоставить главный тренер основной команды Кононов. Он нам ее не дал. Не дожидаясь его, мы загрузили свою систему, свои упражнения в платформу, по которой должна была работать академия. Потому считаю, что с моей стороны и со стороны моих сотрудников все было сделано верно.

В последние недели увольняли по два‑три человека, в том числе тренера молодежной команды, старшего тренера… Для их отставки, на мой взгляд, тоже оснований не было. Почти все футболисты команды с приходом Сергея Гришина на пост тренера из детского сада превратились в мужичков, которые всегда прогрессировали. Очень жаль, что закончился первый круг. Ребята постоянно прибавляли. Мы рвали лидеров по моментам и игре. Поэтому увольнение тренеров вообще является непонятным.

Самый главный момент, у меня произошла определенная трагедия. Умерла мама. В среду я ее похоронил, а в четверг мне объявили, что я увольняюсь. Так что работать с этими людьми не вижу вообще никакого смысла. Видимо, все что ни делается, то к лучшему. Я слишком много слышу слов про развитие. Не только в «Торпедо», а в разных клубах. Но развитие происходит совсем по‑другому. То, что позиционируется и объявляется, это не развитие, это стагнация.

– Правильно понимаю, что какого‑то конструктивного диалога с руководством по поводу того, почему вы должны уйти, вообще не было?

– Я сам уже больше шести лет работал на руководящих позициях. Не думаю, что тут нужны конструктивные объяснения. Мне они не нужны. Ну что мне может сказать владелец команды? Он не видит ничего и не знает ничего? Что плохо работает академия? С чего он взял? Она на первом месте. За два месяца, не имея ни формы, ни инвентаря, ни тренерской комнаты, шляясь по разным углам, пытаясь арендовать кусок поля, говорить о развитии…

На мой взгляд, это смешно. Я же не маленький человек, которому можно наговорить ерунды, и будет все в порядке. Мне в данном случае было неважно, кто что скажет. Объявили, сделали и разошлись – до свидания. Занимайтесь чем хотите. Посмотрим, чей родственник заступит на это место. Все может быть достаточно банально.

  • Ширко возглавлял академию с 19 апреля.
  • «Торпедо» под руководством главного тренера Олега Кононова занимает 4-е место в Первой лиге с 4 очками после двух туров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Торпедо Ширко Александр
Комментарии (3)
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Spartak_forv@
1721903074
Отличное вью.Прям отражение дел в нашем футбольном хозяйстве
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zigbert
1721909284
Ничего удивительного. Будут ли власть имущие разбираться в ситуации. Все делается быстро, одним росчерком пера.
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DOCTOR PENALTY
1721917966
Вот она наша действительность. ((( ""**
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