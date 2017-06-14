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    Ширко: «Обида? Многие из моего поколения могли уехать и играть в хороших командах, а не сгинуть в небытие»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко рассказал об обиде, которая сохранилась в его памяти на руководство столичного клуба. Напомним, что он покинул красно-белых в 2001-м году, узнав за три дня до закрытия трансферного окна, что в его услугах больше не нуждаются.

    «У меня была сложная ситуация, во время которой никто не мог дать вразумительного ответа относительного моего будущего. Специально или нет, все было оставлено на последний момент, чтобы у меня не было возможности спокойно выбрать себе команду. Все ссылались друг на друга – то один принял решение, то другой. Нервотрепка продолжалась долгое время, и в конце концов мне сказали, что я должен покинуть команду. Причем перейти именно туда, куда им было нужно. До закрытия трансферного окна оставалось несколько дней, мне не оставили ни выбора, ни возможности самому подыскать себе лучший вариант. Хотя в то время у «Торпедо» была хорошая команда, мы были на подъеме и за мои 2,5 года в клубе дважды заняли четвертое место, играли в еврокубках. Даже в сборную меня Романцев потом вызвал именно из «Торпедо», когда я кучу мячей назабивал «Спартаку». Был миф, что спартаковцы нигде не могут заиграть, кроме «Спартака», но он развенчался.

    Может, у меня и была возможность поиграть за рубежом, но все предложения приходили в клуб, мы о них ничего не знали, с нами на эту тему никто никогда не разговаривал. В Европе только зарождалось агентское дело, у нас такого не было и подавно, потому даже если конкретика и была, мы о ней не знали. До нас не доходило никакой информации. Руководство другой команды просто никак не могло на нас выйти другим образом – откуда им взять наши контакты? Только если у других футболистов, которые были с нами знакомы. Мы же просто играли и делали свою работу.

    Раньше было скорее непонимание, а не обида. Хотя сейчас осознаю, что была задача при минимальных затратах получить максимальный результат. Нас держали в команде, чтобы выиграть что-то в Европе. А когда люди могли уезжать за границу и играть на более высоком уровне, зарабатывать деньги, о предложениях нам никто не говорил. Могли быть более адекватные контракты, соответствующие тому, что мы делали для команды. А нас, когда брали новых игроков, просто списывали в утиль. Многие из моего поколения могли уехать и играть в хороших командах, а не сгинуть в небытие», – сказал Ширко.

    Стоит отметить, что в «Спартаке» Ширко провел семь сезонов, шесть раз становясь чемпионом страны и один раз завоевав Кубок России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 10:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 июня 2017, 10:41

      Всё индивидуально. Одни уехали, других подставляли. С Тихоновым тоже некрасиво поступили. А с Ващуком точно такая же ситуёвина была, как и с Ширко.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июня 2017, 19:07

      Возможно он прав, но вряд ли всерьез кто-то им интересовался в европе, если бы нужен был нашли бы способ связаться

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 16:27

      Очень бы хотелось услышать комментарии этой истории Мостового или Карпина (я им доверяю). Но что-то подсказывает , что не услышу . Мути в то время в Спартаке было хоть отбавляй !

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 июня 2017, 11:53

      А мы тут рассуждаем, как негров грабят на бездуховном западе.Мы не чем не лучше, а может и хуже, грабим то не негров, своих.

      1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > kykyi 14 июня 2017, 11:57

      Наоборот, негры сейчас в деньгах купаются....они неоправданно дОроги.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Рулон Обоев 14 июня 2017, 12:10

      То есть россияне сейчас находятся в условиях хуже чем негры? И это в высоко духовной стране?

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 14 июня 2017, 11:46

      простой игрок а делает из себя непризнанную звезду--ты вспомни сколько косяков было у тебя

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 14 июня 2017, 11:33

      Могли уехать играть ? но там видимо такие деньги не предлогали )

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      Рейтинг: +61

      Влаан > сапёр75 14 июня 2017, 12:06

      когда он мог уехать за границей платили больше

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 14 июня 2017, 11:26

      "А когда люди могли уезжать за границу и играть на более высоком уровне, зарабатывать деньги, о предложениях нам никто не говорил." ... Что за бред? ... кто и что тебе должен был говорить? ... это все равно, что пекарь, работающий на хлебозаводе №1, будет обижаться на руководство за то, что те ничего ему не говорят о предложении хлебозавода №2 ... Ищи сам варианты! Не нравится подвешенное состояние, взял бы и ушел тогда, раз такой охрененный мастер ... Это еще тебе работодатель должен сообщать о более выгодных предложениях работы? ... раскатал губу ... звезда, блин, европейского розлива ...

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 14 июня 2017, 11:25

      Ширко играл во время грабежа футболистов спортивными чиновниками. Урон, который нанесли чиновники советскому, да и всему пост-советскому футболу своими горе-планами для спортивных школ, и своим некомпетентным руководством огромен. Одна из главных задач футбола: это прогресс каждого игрока, а не только команды. Красиво попрощаться с игроком, может только хороший функционер, а не президент с уровнем швейцара на дверях вшивой гостиницы в провинции.

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 > Егор Велунов 14 июня 2017, 14:34

      Все верно сказал по делу!!! Страна у нас такая!!!

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      Рейтинг: +563

      tank219 14 июня 2017, 11:08

      Я помню как после отлично проведенного группового этапа ЛЧ уехала за границу почти вся основа и в играх на вылет играли молодые. Или я что-то путаю.

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 11:00

      Всего шестикратный чемпион России, обидно.

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