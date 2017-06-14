Ширко: «Обида? Многие из моего поколения могли уехать и играть в хороших командах, а не сгинуть в небытие»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко рассказал об обиде, которая сохранилась в его памяти на руководство столичного клуба. Напомним, что он покинул красно-белых в 2001-м году, узнав за три дня до закрытия трансферного окна, что в его услугах больше не нуждаются.

«У меня была сложная ситуация, во время которой никто не мог дать вразумительного ответа относительного моего будущего. Специально или нет, все было оставлено на последний момент, чтобы у меня не было возможности спокойно выбрать себе команду. Все ссылались друг на друга – то один принял решение, то другой. Нервотрепка продолжалась долгое время, и в конце концов мне сказали, что я должен покинуть команду. Причем перейти именно туда, куда им было нужно. До закрытия трансферного окна оставалось несколько дней, мне не оставили ни выбора, ни возможности самому подыскать себе лучший вариант. Хотя в то время у «Торпедо» была хорошая команда, мы были на подъеме и за мои 2,5 года в клубе дважды заняли четвертое место, играли в еврокубках. Даже в сборную меня Романцев потом вызвал именно из «Торпедо», когда я кучу мячей назабивал «Спартаку». Был миф, что спартаковцы нигде не могут заиграть, кроме «Спартака», но он развенчался.

Может, у меня и была возможность поиграть за рубежом, но все предложения приходили в клуб, мы о них ничего не знали, с нами на эту тему никто никогда не разговаривал. В Европе только зарождалось агентское дело, у нас такого не было и подавно, потому даже если конкретика и была, мы о ней не знали. До нас не доходило никакой информации. Руководство другой команды просто никак не могло на нас выйти другим образом – откуда им взять наши контакты? Только если у других футболистов, которые были с нами знакомы. Мы же просто играли и делали свою работу.

Раньше было скорее непонимание, а не обида. Хотя сейчас осознаю, что была задача при минимальных затратах получить максимальный результат. Нас держали в команде, чтобы выиграть что-то в Европе. А когда люди могли уезжать за границу и играть на более высоком уровне, зарабатывать деньги, о предложениях нам никто не говорил. Могли быть более адекватные контракты, соответствующие тому, что мы делали для команды. А нас, когда брали новых игроков, просто списывали в утиль. Многие из моего поколения могли уехать и играть в хороших командах, а не сгинуть в небытие», – сказал Ширко.

Стоит отметить, что в «Спартаке» Ширко провел семь сезонов, шесть раз становясь чемпионом страны и один раз завоевав Кубок России.