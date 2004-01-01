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Александр Ширко
Статистика
Александр Ширко - статистика
Завершил карьеру
24 ноября 1976 (49)
#24 | Нападающий
179 см | 69 кг
Россия
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Публикации
Статистика по турнирам
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
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Чемпионат России 1999
Чемпионат России 1998
Чемпионат России 1997
Чемпионат России 1996
Чемпионат России 1995
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