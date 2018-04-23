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  • Ширко: «Если Глушаков не попадает в состав, значит у него есть небольшой конфликт с Каррерой»

Ширко: «Если Глушаков не попадает в состав, значит у него есть небольшой конфликт с Каррерой»

23 апреля 2018, 17:35
15

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко накануне матча 27 тура РФПЛ с «Ахматом» высказал мнение относительно формы полузащитника Дениса Глушакова.

Напомним, капитан красно-белых стал главным антигероем проигранного «Тосно» (1:1; 4:5 по пенальти) полуфинала Кубка России, не реализовав выход один на один в самом конце встречи, а также допустив решающий промах в серии послематчевых пенальти.

– «Спартак» сумеет подойти к встрече с грозненцами в оптимальном состоянии?

– Конечно, этого хотелось бы. Уже некуда отступать, надо продолжать бороться в чемпионате. Четырех дней должно хватить, чтобы полностью восстановиться. Не вижу для этого никаких препятствий.

– Как думаете, Каррера рискнет выпустить Глушакова в стартовом составе?

– По тем минутам, что капитан провел против «Тосно», было видно, что он находится не в очень хорошем состоянии. К тому же, если его не ставят в старт, значит, есть какие-то разногласия или небольшой конфликт с тренером. Мне кажется, что Денис не на 100 процентов сейчас готов, поэтому, наверное, не начнет игру с самого начала.

– Вы разделяете мнение тех, кто критикует Глушакова?

– Дело в том, что против «Тосно» многие промахивались из выгодных позиций. И в серии пенальти футболисты были на волоске от промаха. Так получилось, что сошлось все на Глушакове, хотя вратарь мог потащить удар любого.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ширко Александр Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (15)
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Scuderia Ferrari F1
1524494389
Давно уже лавка плачет, ни пас отдать ни пробить толком не может
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AlfavitЪ
1524494655
Тренер внутри команды каждый день, видит глаза, знает состояние игроков, кто выйдет в старте - его решение, никакого конфликта.
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Ахимас Вельде
1524495027
Ничего это не значит.
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Боцман59rus
1524495525
еще один потомок матрицы, во всех темах в теме))) ..хлебом не корми, дай все объяснить и рассказать.
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prezent2017
1524496355
Глушаков не попадает в состав, значит он просто раздолбай, что, в общем, хорошо известно всем.
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Полная Канистра
1524497191
молчи если ничего не знаешь что там происходит у них
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piligrim1986
1524498447
ну если он не готов на 100%, значит ли это, что конфликт? ну что за бред-то? т.е. Каррера должен выпустить Глушака при любых обстоятельствах?
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Старикан
1524498674
Т. е. если так рассуждать, то все кто не выйдут в стартовом составе конфликтуют с Каррерой?
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OfaZavr
1524499642
что за глупости, даже если и не выйдет в старте это не значит что конфликт что за логика такая, а то что он может быть не в оптимальном состоянии или еще другие причины вообще в расчет не берутся что-ли.
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zigbert
1524509577
Всю правду мы узнаем значительно позже.
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