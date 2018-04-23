Ширко: «Если Глушаков не попадает в состав, значит у него есть небольшой конфликт с Каррерой»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко накануне матча 27 тура РФПЛ с «Ахматом» высказал мнение относительно формы полузащитника Дениса Глушакова.

Напомним, капитан красно-белых стал главным антигероем проигранного «Тосно» (1:1; 4:5 по пенальти) полуфинала Кубка России, не реализовав выход один на один в самом конце встречи, а также допустив решающий промах в серии послематчевых пенальти.

– «Спартак» сумеет подойти к встрече с грозненцами в оптимальном состоянии?

– Конечно, этого хотелось бы. Уже некуда отступать, надо продолжать бороться в чемпионате. Четырех дней должно хватить, чтобы полностью восстановиться. Не вижу для этого никаких препятствий.

– Как думаете, Каррера рискнет выпустить Глушакова в стартовом составе?

– По тем минутам, что капитан провел против «Тосно», было видно, что он находится не в очень хорошем состоянии. К тому же, если его не ставят в старт, значит, есть какие-то разногласия или небольшой конфликт с тренером. Мне кажется, что Денис не на 100 процентов сейчас готов, поэтому, наверное, не начнет игру с самого начала.

– Вы разделяете мнение тех, кто критикует Глушакова?

– Дело в том, что против «Тосно» многие промахивались из выгодных позиций. И в серии пенальти футболисты были на волоске от промаха. Так получилось, что сошлось все на Глушакове, хотя вратарь мог потащить удар любого.