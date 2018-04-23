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    Ширко: «Если Глушаков не попадает в состав, значит у него есть небольшой конфликт с Каррерой»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко накануне матча 27 тура РФПЛ с «Ахматом» высказал мнение относительно формы полузащитника Дениса Глушакова.

    Напомним, капитан красно-белых стал главным антигероем проигранного «Тосно» (1:1; 4:5 по пенальти) полуфинала Кубка России, не реализовав выход один на один в самом конце встречи, а также допустив решающий промах в серии послематчевых пенальти.

    – «Спартак» сумеет подойти к встрече с грозненцами в оптимальном состоянии?

    – Конечно, этого хотелось бы. Уже некуда отступать, надо продолжать бороться в чемпионате. Четырех дней должно хватить, чтобы полностью восстановиться. Не вижу для этого никаких препятствий.

    – Как думаете, Каррера рискнет выпустить Глушакова в стартовом составе?

    – По тем минутам, что капитан провел против «Тосно», было видно, что он находится не в очень хорошем состоянии. К тому же, если его не ставят в старт, значит, есть какие-то разногласия или небольшой конфликт с тренером. Мне кажется, что Денис не на 100 процентов сейчас готов, поэтому, наверное, не начнет игру с самого начала.

    – Вы разделяете мнение тех, кто критикует Глушакова?

    – Дело в том, что против «Тосно» многие промахивались из выгодных позиций. И в серии пенальти футболисты были на волоске от промаха. Так получилось, что сошлось все на Глушакове, хотя вратарь мог потащить удар любого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2018 17:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 23 апреля 2018, 22:53

      Можно подумать, только у Глушакова спад по форме
      Матчи то последние смотрите хоть
      80% игроков команды еле ползают

      0
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      Рейтинг: +100720

      zigbert 23 апреля 2018, 21:52

      Всю правду мы узнаем значительно позже.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 апреля 2018, 21:20

      Конфликт сейчас??? Значит один из них точно придурок!

      1
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 23 апреля 2018, 19:29

      почему сразу конфликт? может просто морально не готов,а может после матча с тосно от всей команды люлей получил в раздевалке и раны зализывает.второе наиболее вероятно))

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 апреля 2018, 19:14

      Что-то сдаётся мне, что Глушак сегодня забьёт...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 19:07

      что за глупости, даже если и не выйдет в старте это не значит что конфликт что за логика такая, а то что он может быть не в оптимальном состоянии или еще другие причины вообще в расчет не берутся что-ли.

      5
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 апреля 2018, 18:51

      Т. е. если так рассуждать, то все кто не выйдут в стартовом составе конфликтуют с Каррерой?

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 апреля 2018, 18:47

      ну если он не готов на 100%, значит ли это, что конфликт? ну что за бред-то? т.е. Каррера должен выпустить Глушака при любых обстоятельствах?

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 апреля 2018, 18:26

      молчи если ничего не знаешь что там происходит у них

      6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 18:12

      Глушаков не попадает в состав, значит он просто раздолбай, что, в общем, хорошо известно всем.

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