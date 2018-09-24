Ширко: «Спартаку» нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик»

О каком недовольстве футболистов говорит Ширко? И кто эти футболисты? Скорей всего речь идет о тех самых заговорщиках (Глушаков ,Ещенко) которые пытались сместить главного тренера. Или тебе Александр об этом ничего не известно? Не ожидал от тебя такого.
Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко считает, что руководству красно-белых пора сделать перестановки в тренерском штабе.
«Хорошо, что Каррера в этой круговерти не опускается до слухов, сплетен, комментариев в соцсетях. Но мы говорим о великом клубе.
Сейчас нет результата, нет игры, и я не думаю, что нужно какие-то прошлые заслуги оставлять. Мне кажется, нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик. Дальше уже, думаю, некуда.
Трудно сказать, какие задачи должен решать «Спартак» с Каррерой в этом сезоне. Задачи ставятся самые высокие, но мы видим, что «Спартак» давно не забивает с игры.
Видим, что в игровом плане тоже у команды большие проблемы. Видим, что сейчас очень много скандалов, связанных с футболистами и с их недовольством.
Результат зависит от целостности команды и от того, есть ли единый порыв двигаться вперед. Нужен порядок, нужно, чтобы коллектив работал на победу, а сейчас мы видим, что с разных сторон очень много проблем. Конечно, это мешает», – сказал Ширко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.