Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ширко: «Спартаку» нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко считает, что руководству красно-белых пора сделать перестановки в тренерском штабе.

    «Хорошо, что Каррера в этой круговерти не опускается до слухов, сплетен, комментариев в соцсетях. Но мы говорим о великом клубе.

    Сейчас нет результата, нет игры, и я не думаю, что нужно какие-то прошлые заслуги оставлять. Мне кажется, нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик. Дальше уже, думаю, некуда.

    Трудно сказать, какие задачи должен решать «Спартак» с Каррерой в этом сезоне. Задачи ставятся самые высокие, но мы видим, что «Спартак» давно не забивает с игры.

    Видим, что в игровом плане тоже у команды большие проблемы. Видим, что сейчас очень много скандалов, связанных с футболистами и с их недовольством.

    Результат зависит от целостности команды и от того, есть ли единый порыв двигаться вперед. Нужен порядок, нужно, чтобы коллектив работал на победу, а сейчас мы видим, что с разных сторон очень много проблем. Конечно, это мешает», – сказал Ширко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2018 06:05
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 16:07

      О каком недовольстве футболистов говорит Ширко? И кто эти футболисты? Скорей всего речь идет о тех самых заговорщиках (Глушаков ,Ещенко) которые пытались сместить главного тренера. Или тебе Александр об этом ничего не известно? Не ожидал от тебя такого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 24 сентября 2018, 16:01

      Ширко, проси у бомжей больше за свои комментарии, Наиль Измайлов тебе в помощь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 сентября 2018, 12:41

      Ещё одним лизоблюдом в стане Наиля Измайлова прибыло.
      Мало ему журналистов, футболистов, теперь и увядших псевдо экспертов решил подтянуть.
      Ну , ну Ширко, далеко пойдёшь мразь продажная.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 09:40

      Да, игра не впечатляет. Замшелый каттеначчо из 70-х, надежда на 1 гол со штрафного, как еще болелы на такое позорище ходят? Вчерашняя игра - яркий тому пример.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 24 сентября 2018, 09:33

      А что такое: "Нет результата"? Что такое "Нет игры"? А у кого есть результат и игра?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 09:31

      "Экспертов-флюгеров" в каждой команде толпы, они всегда в потоке ветра. Как футболист играет его видно на поле, там язык не помощник. Роналду приходит раньше всех на тренировку и уходит позже всех и ещё индивидуально занимается, ни в банях, ни в ночных клубах, ни в соцсетях, а в тренажёрном зале.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 24 сентября 2018, 09:22

      Я так не считаю!!! Хоть я и болеюмза ЦСКА но заступлюсь за Массимо, он единственныйикто за многие годы вдохнул в Спартак дух победы,он отличный тренер для рфпл.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 сентября 2018, 09:00

      В Спартаке Федуна нельзя трогать, а вот тренерский штаб почистить
      необходимо и убрать от туда распространителей сплетен и
      создателей нездоровой атмосферы в команде.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 сентября 2018, 08:36

      - "Мне кажется, нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше".
      Почему-то всё замыкается на тренере. И игроки с банями, ***...ми, а руководы команды. Они что, сбоку и никакого участия не принимают? Нечего пенять на зеркало, если система кривая.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 сентября 2018, 08:26

      тут скорее систему надо менять. Федуну нужно поставить профессионалов. сколько уже тренеров менять можно?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > piligrim1986 24 сентября 2018, 10:25

      Федун профессионалов уже ставил, вообще чуть команду не развалили!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11