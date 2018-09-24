Ширко: «Спартаку» нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко считает, что руководству красно-белых пора сделать перестановки в тренерском штабе.

«Хорошо, что Каррера в этой круговерти не опускается до слухов, сплетен, комментариев в соцсетях. Но мы говорим о великом клубе.

Сейчас нет результата, нет игры, и я не думаю, что нужно какие-то прошлые заслуги оставлять. Мне кажется, нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик. Дальше уже, думаю, некуда.

Трудно сказать, какие задачи должен решать «Спартак» с Каррерой в этом сезоне. Задачи ставятся самые высокие, но мы видим, что «Спартак» давно не забивает с игры.

Видим, что в игровом плане тоже у команды большие проблемы. Видим, что сейчас очень много скандалов, связанных с футболистами и с их недовольством.

Результат зависит от целостности команды и от того, есть ли единый порыв двигаться вперед. Нужен порядок, нужно, чтобы коллектив работал на победу, а сейчас мы видим, что с разных сторон очень много проблем. Конечно, это мешает», – сказал Ширко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.