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  • Ширко: «Спартаку» нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик»

Ширко: «Спартаку» нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик»

24 сентября 2018, 06:05
18

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко считает, что руководству красно-белых пора сделать перестановки в тренерском штабе.

«Хорошо, что Каррера в этой круговерти не опускается до слухов, сплетен, комментариев в соцсетях. Но мы говорим о великом клубе.

Сейчас нет результата, нет игры, и я не думаю, что нужно какие-то прошлые заслуги оставлять. Мне кажется, нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определенный тупик. Дальше уже, думаю, некуда.

Трудно сказать, какие задачи должен решать «Спартак» с Каррерой в этом сезоне. Задачи ставятся самые высокие, но мы видим, что «Спартак» давно не забивает с игры.

Видим, что в игровом плане тоже у команды большие проблемы. Видим, что сейчас очень много скандалов, связанных с футболистами и с их недовольством.

Результат зависит от целостности команды и от того, есть ли единый порыв двигаться вперед. Нужен порядок, нужно, чтобы коллектив работал на победу, а сейчас мы видим, что с разных сторон очень много проблем. Конечно, это мешает», – сказал Ширко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» завершился со счетом 1:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ширко Александр Каррера Массимо
Комментарии (18)
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MaxRnD
1537758984
Ещё один чревовещатель ...
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oyabun
1537764650
Да, игра пропала, нападения нет. Замены практически никогда у тренера не срабатывают. Минусов много. Но есть и плюсы - это появление в составе молодых своих игроков. Понятно что неопытные пока и много брака, но на то она и молодежь. Ну нет у нас Мбаппе! Что ж теперь делать? Будем наигрывать тот состав что имеется.
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Полная Канистра
1537765710
чё этот хохол и бывшие смотрю тут командирами стали установки указывать и что то надо менять в клубе Не лезь шматко без тебя разберутся
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piligrim1986
1537766799
тут скорее систему надо менять. Федуну нужно поставить профессионалов. сколько уже тренеров менять можно?
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vladimir-7
1537768845
В Спартаке Федуна нельзя трогать, а вот тренерский штаб почистить необходимо и убрать от туда распространителей сплетен и создателей нездоровой атмосферы в команде.
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sobaka120982
1537770151
Я так не считаю!!! Хоть я и болеюмза ЦСКА но заступлюсь за Массимо, он единственныйикто за многие годы вдохнул в Спартак дух победы,он отличный тренер для рфпл.
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Рубик Докоян
1537770716
"Экспертов-флюгеров" в каждой команде толпы, они всегда в потоке ветра. Как футболист играет его видно на поле, там язык не помощник. Роналду приходит раньше всех на тренировку и уходит позже всех и ещё индивидуально занимается, ни в банях, ни в ночных клубах, ни в соцсетях, а в тренажёрном зале.
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prezent2017
1537771207
Да, игра не впечатляет. Замшелый каттеначчо из 70-х, надежда на 1 гол со штрафного, как еще болелы на такое позорище ходят? Вчерашняя игра - яркий тому пример.
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Мары
1537782100
Ещё одним лизоблюдом в стане Наиля Измайлова прибыло. Мало ему журналистов, футболистов, теперь и увядших псевдо экспертов решил подтянуть. Ну , ну Ширко, далеко пойдёшь мразь продажная.
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zigbert
1537794444
О каком недовольстве футболистов говорит Ширко? И кто эти футболисты? Скорей всего речь идет о тех самых заговорщиках (Глушаков ,Ещенко) которые пытались сместить главного тренера. Или тебе Александр об этом ничего не известно? Не ожидал от тебя такого.
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