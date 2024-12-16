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    • Ширко, увлекающийся охотой, отреагировал на фото Воробьева с тушками зайцев

    Ширко, увлекающийся охотой, отреагировал на фото Воробьева с тушками зайцев

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко прокомментировал фотографию форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева с охоты с 11 тушками убитых зайцев. Позднее игрок красно-зеленых удалил свою публикацию из соцсети.

    Ширко сам является охотником, ранее в соцсетях он выкладывал фото с медведем, лисой, зайцами, лосем, кабаном и другими добытыми животными.

    «У всех свои интересы, глупо обсуждать то, что нравится другому. Особенно если ты в этом не разбираешься или имеешь другие взгляды. Спорить ни с кем не собираюсь.

    В каждом регионе есть свои нормы добычи зверя в зависимости от численности, количества охотников. Если он не нарушал эти нормы и закон, то в этом нет ничего плохого», – сказал Ширко.

    • 27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.12.2024 15:26
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    Комментарии (6)
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    Loko_Roma
    1734354065
    Вспоминается недавняя история про ЗАЩИТНИКОВ животных, так вот там парень держал дома животных и выкладывал видосы про них, после жалобы защитников, животных изьяли и усыпили, вот такая защита.
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    ...уефан
    1734354435
    ...если, вообще, у Воробья "Охотничий билет" и лицензия на оружие? Да и добыча, скорее всего, всей группы охотников)...
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    Spartak_forv@
    1734358362
    Сомнения,что хоть одного из них он сам добыл.Умение стрелять по движущей цели это серьезный навык
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