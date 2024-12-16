Ширко, увлекающийся охотой, отреагировал на фото Воробьева с тушками зайцев

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко прокомментировал фотографию форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева с охоты с 11 тушками убитых зайцев. Позднее игрок красно-зеленых удалил свою публикацию из соцсети.

Ширко сам является охотником, ранее в соцсетях он выкладывал фото с медведем, лисой, зайцами, лосем, кабаном и другими добытыми животными.

«У всех свои интересы, глупо обсуждать то, что нравится другому. Особенно если ты в этом не разбираешься или имеешь другие взгляды. Спорить ни с кем не собираюсь.

В каждом регионе есть свои нормы добычи зверя в зависимости от численности, количества охотников. Если он не нарушал эти нормы и закон, то в этом нет ничего плохого», – сказал Ширко.