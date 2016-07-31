Ширко: «Как-то в последние годы разговор о «Спартаке» скатывается во фразу «верю – не верю»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о перспективах красно-белых в предстоящем сезоне, отметив, что команде необходим костяк, который будет отвечать за результат.

– Ждете серьезных изменений в игре «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном?

– Я жду, что наконец-то появится костяк, вокруг которого все и будет крутиться, который начнет отвечать за результат. К этому костяку уже нужно докупать интересных новичков. Кто входит в костяк? Глушаков, Комбаров, Ребров и Промес. Вот от них все и зависит. Пока же интересные футболисты в команде есть, но это не костяк, а просто неплохие индивидуальности.

– Верите в Аленичева?

– Мне хочется верить. Но у него ведь не лучшие в стране футболисты, чтобы требовать первого места. Там же довольно много уходит ребят из команды, а сильных новичков немного. Как-то в последние годы разговор о «Спартаке» скатывается во фразу «верю – не верю», мне это не нравится.