Ширко: «Я с удовольствием смотрел на драку в матче «Зенита» и «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Александр Ширко ответил на вопросы о драке футболистов в кубковом матче с «Зенитом».

– Да, дисквалифицировали троих футболистов «Спартака», но у команды есть хороший состав. Можно сейчас посмотреть на других ребят.

Не готов сказать, дойдет ли «Спартак» с такими потерями до финала. Соболев, Шамар и Селихов важные, определяющие и нужные футболисты.

Тогда другие игроки должны взять на себя роли лидеров.

– В таком случае «Спартаку» нужны новые футболисты?

– Красно-белые ставят высокие задачи, поэтому усиление и конкуренция необходимы.

– Как вам драка в матче?

– Я с удовольствием смотрел. Если серьезно, то судья упустил момент, когда это все переросло в неконтролируемую драку.

Был накал страстей, здесь ничего нового. В таких играх судья должен четко все контролировать.

ЭСК признала Квинси Промеса зачинщиком массовой драки, однако наказания от КДК он избежал.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился таких футболистов как Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию