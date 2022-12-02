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    Ширко: «Я с удовольствием смотрел на драку в матче «Зенита» и «Спартака»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Ширко ответил на вопросы о драке футболистов в кубковом матче с «Зенитом».

    – Да, дисквалифицировали троих футболистов «Спартака», но у команды есть хороший состав. Можно сейчас посмотреть на других ребят.

    Не готов сказать, дойдет ли «Спартак» с такими потерями до финала. Соболев, Шамар и Селихов важные, определяющие и нужные футболисты.

    Тогда другие игроки должны взять на себя роли лидеров.

    – В таком случае «Спартаку» нужны новые футболисты?

    – Красно-белые ставят высокие задачи, поэтому усиление и конкуренция необходимы.

    – Как вам драка в матче?

    – Я с удовольствием смотрел. Если серьезно, то судья упустил момент, когда это все переросло в неконтролируемую драку.

    Был накал страстей, здесь ничего нового. В таких играх судья должен четко все контролировать.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1192

      САНЁК17 7 минут назад

      И я смотрел, футбол-бой без правил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4052

      Питерский князь 19 минут назад

      Смотрел и дрочил.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +2342

      fakeid 55 минут назад

      в смысле судья упустил? драка началась уже после финального свистка.

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      Рейтинг: +3577

      lordmrv > fakeid 29 минут назад

      Её бы не было, вовремя он раздай карточки.

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      Рейтинг: +4052

      Питерский князь > lordmrv 18 минут назад

      К 30 минуте, у вас их должно было быть 3!

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