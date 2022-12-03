Быстров отреагировал на решение КДК о дисквалификации футболистов «Зенита» и «Спартака»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о дисквалификации игроков петербургской и московской команд за массовую драку в кубковом матче.
«Насколько справедлива дисквалификация Барриоса, Малкома и Родригао? Я бы еще парочку человек добавил к этому списку, потому что будь это в чемпионате, все бы сдержались.
Зная, что это Кубок, многие футболисты относятся к нему так – можно удаляться и не сдерживать себя. А получило бы [дисквалификации] побольше народа – в следующий раз такого бы не было.
Кого бы добавил? Всех, кто принимал участие и реально бил, а не растаскивал. За любой удар, который был нанесен. Там много было таких и со стороны «Зенита» и со стороны «Спартака», – заявил Быстров.
- Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.
- ЭСК признала Квинси Промеса зачинщиком массовой драки, однако наказания от КДК он избежал.
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