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    Аршавин прокомментировал драку между игроками «Зенита» и «Спартака»

    Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о драке футболистов в кубковом матче со «Спартаком».

    – Что думаете о той драке?

    – Не так хорошо видел – мы на поле стояли вообще в другом углу. Специально отдельно я не смотрел – только то, что успели показать во время трансляции.

    В целом, неприятный факт для обеих сторон. Но жесткие дисквалификации тоже можно понять – РФС не заинтересован в драках. Надо с этим жить дальше.

    – Сейчас одни считают, что зачинщики – спартаковцы, другие – что зенитовцы. На ваш взгляд, виноват Промес?

    – Его обвинить – самое простое. Но зачем он подходил к Барриосу два или три раза после того, как был совершен фол?

    Наверное, если бы он этого не делал, все бы на штрафном и закончилось.

    – Вы согласны с решением КДК? Или Промеса следовало удалить?

    – Здесь вопрос – за что? Часто кто-то кого-то провоцирует, а потом удаляют других – потому что ударил или отмахнулся.

    Наверное, КДК не нашел, за что удалять. Наверное, за провокацию не удаляют.

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    Источник: Metaratings

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