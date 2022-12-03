Аршавин прокомментировал драку между игроками «Зенита» и «Спартака»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о драке футболистов в кубковом матче со «Спартаком».
– Что думаете о той драке?
– Не так хорошо видел – мы на поле стояли вообще в другом углу. Специально отдельно я не смотрел – только то, что успели показать во время трансляции.
В целом, неприятный факт для обеих сторон. Но жесткие дисквалификации тоже можно понять – РФС не заинтересован в драках. Надо с этим жить дальше.
– Сейчас одни считают, что зачинщики – спартаковцы, другие – что зенитовцы. На ваш взгляд, виноват Промес?
– Его обвинить – самое простое. Но зачем он подходил к Барриосу два или три раза после того, как был совершен фол?
Наверное, если бы он этого не делал, все бы на штрафном и закончилось.
– Вы согласны с решением КДК? Или Промеса следовало удалить?
– Здесь вопрос – за что? Часто кто-то кого-то провоцирует, а потом удаляют других – потому что ударил или отмахнулся.
Наверное, КДК не нашел, за что удалять. Наверное, за провокацию не удаляют.
- ЭСК признала Квинси Промеса зачинщиком массовой драки, однако наказания от КДК он избежал.
- Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- «Зенит» из-за дисквалификации лишился таких футболистов как Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
- Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
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