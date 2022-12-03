Аршавин прокомментировал драку между игроками «Зенита» и «Спартака»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о драке футболистов в кубковом матче со «Спартаком».

– Что думаете о той драке?

– Не так хорошо видел – мы на поле стояли вообще в другом углу. Специально отдельно я не смотрел – только то, что успели показать во время трансляции.

В целом, неприятный факт для обеих сторон. Но жесткие дисквалификации тоже можно понять – РФС не заинтересован в драках. Надо с этим жить дальше.

– Сейчас одни считают, что зачинщики – спартаковцы, другие – что зенитовцы. На ваш взгляд, виноват Промес?

– Его обвинить – самое простое. Но зачем он подходил к Барриосу два или три раза после того, как был совершен фол?

Наверное, если бы он этого не делал, все бы на штрафном и закончилось.

– Вы согласны с решением КДК? Или Промеса следовало удалить?

– Здесь вопрос – за что? Часто кто-то кого-то провоцирует, а потом удаляют других – потому что ударил или отмахнулся.

Наверное, КДК не нашел, за что удалять. Наверное, за провокацию не удаляют.

ЭСК признала Квинси Промеса зачинщиком массовой драки, однако наказания от КДК он избежал.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился таких футболистов как Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

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