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    В РФС объяснили, почему Промес избежал наказания за драку в игре с «Зенитом»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему дисквалификация от КДК для футболистов «Зенита» и «Спартака» не коснулась Квинси Промеса.

    – Вчера Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение относительно Промеса. Их решение с ЭСК разнятся. Почему?

    – Они не разнятся. Это вопрос правильного толкования норм дисциплинарного регламента. КДК может поправить судью в том случае, если он не дал оценки эпизоду.

    ЭСК рассмотрела вопрос и вынесла свое решение, посчитав возможным применение наказания к Промесу, но в ходе расследований ЭСК и КДК было установлено, что судьи обсуждали возможность вынесения игроку предупреждения.

    Значит, судейской бригадой этот вопрос обсуждался. Они дали оценку эпизода, поэтому КДК не имеет права вмешиваться. Если бы выяснилось, что судья эпизода не заметил, тогда КДК вынес бы наказание.

    – Как вы относитесь к произошедшему?

    – Футбол – эмоциональная игра, но драки устраивать не нужно. В регламенте предусмотрено наказание за массовую драку, которое считается жестким нарушением.

    Отношение простое: мы крайне разочарованы тем, что два ведущих клуба лишились своих игроков. Кубок России потерял шесть игроков на шесть матчей – это много.

    Самим фактом драки мы расстроены и разочарованы, как и тем, что такое количество игроков выбыло из соревнования.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5485

      TOMSON 20 минут назад

      Короче Спартачам кубок решили отдать. Объяснение я так и не понял. К примеру, если игроку дали красную значит это отстранение только по красной? и увеличить его уже не могут? Не понимаю при чем тут «желание» судей. Это решение принимается в кабинетах совершенно в другой, спокойной обстановке.

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      Рейтинг: +263

      Romeo 123 31 минуту назад

      Этого губошлепа пожизненно отстранить

      0
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      Рейтинг: +1325

      Красногвардейчик 54 минуты назад

      Боятся что если удалят Промяса, то всплывёт сколько денег отдали Федун и Зарема РФС на ********))

      0
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      Рейтинг: +10976

      R_a_i_n 1 час назад

      Вот и ясно все. Судьи просмотрели, разобрались и наказали именно тех кого необходимо, а не того кого кое-кому хотелось-бы! Много слов паразитов в писанине, но понять можно!

      1
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      Рейтинг: +5937

      maior-60 1 час назад

      Руки прочь от Антохи!

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      Рейтинг: +18339

      Cleaner 1 час назад

      Почему? Да ЗАРЕМУ испугались!...)))

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      Рейтинг: +1121

      ВасяК > Cleaner 15 минут назад

      И что, твои ***** победили бы в этом матче???Ему жёлтая светила,и то после матча!!!Дебил

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      Рейтинг: +1415

      вальтер79 1 час назад

      ну где там хейтеры которые кричали кдк это газпром и Зенит все купил уголька то пожалели))

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