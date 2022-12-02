В РФС объяснили, почему Промес избежал наказания за драку в игре с «Зенитом»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему дисквалификация от КДК для футболистов «Зенита» и «Спартака» не коснулась Квинси Промеса.

– Вчера Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение относительно Промеса. Их решение с ЭСК разнятся. Почему?

– Они не разнятся. Это вопрос правильного толкования норм дисциплинарного регламента. КДК может поправить судью в том случае, если он не дал оценки эпизоду.

ЭСК рассмотрела вопрос и вынесла свое решение, посчитав возможным применение наказания к Промесу, но в ходе расследований ЭСК и КДК было установлено, что судьи обсуждали возможность вынесения игроку предупреждения.

Значит, судейской бригадой этот вопрос обсуждался. Они дали оценку эпизода, поэтому КДК не имеет права вмешиваться. Если бы выяснилось, что судья эпизода не заметил, тогда КДК вынес бы наказание.

– Как вы относитесь к произошедшему?

– Футбол – эмоциональная игра, но драки устраивать не нужно. В регламенте предусмотрено наказание за массовую драку, которое считается жестким нарушением.

Отношение простое: мы крайне разочарованы тем, что два ведущих клуба лишились своих игроков. Кубок России потерял шесть игроков на шесть матчей – это много.

Самим фактом драки мы расстроены и разочарованы, как и тем, что такое количество игроков выбыло из соревнования.

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