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  • В РФС объяснили, почему Промес избежал наказания за драку в игре с «Зенитом»

В РФС объяснили, почему Промес избежал наказания за драку в игре с «Зенитом»

2 декабря 2022, 18:40
34

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему дисквалификация от КДК для футболистов «Зенита» и «Спартака» не коснулась Квинси Промеса.

– Вчера Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение относительно Промеса. Их решение с ЭСК разнятся. Почему?

– Они не разнятся. Это вопрос правильного толкования норм дисциплинарного регламента. КДК может поправить судью в том случае, если он не дал оценки эпизоду.

ЭСК рассмотрела вопрос и вынесла свое решение, посчитав возможным применение наказания к Промесу, но в ходе расследований ЭСК и КДК было установлено, что судьи обсуждали возможность вынесения игроку предупреждения.

Значит, судейской бригадой этот вопрос обсуждался. Они дали оценку эпизода, поэтому КДК не имеет права вмешиваться. Если бы выяснилось, что судья эпизода не заметил, тогда КДК вынес бы наказание.

– Как вы относитесь к произошедшему?

– Футбол – эмоциональная игра, но драки устраивать не нужно. В регламенте предусмотрено наказание за массовую драку, которое считается жестким нарушением.

Отношение простое: мы крайне разочарованы тем, что два ведущих клуба лишились своих игроков. Кубок России потерял шесть игроков на шесть матчей – это много.

Самим фактом драки мы расстроены и разочарованы, как и тем, что такое количество игроков выбыло из соревнования.

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Зенит Спартак Промес Квинси Митрофанов Максим
Комментарии (34)
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вальтер79
1669997330
ну где там хейтеры которые кричали кдк это газпром и Зенит все купил уголька то пожалели))
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maior-60
1669998685
Руки прочь от Антохи!
Ответить
R_a_i_n
1669998862
Вот и ясно все. Судьи просмотрели, разобрались и наказали именно тех кого необходимо, а не того кого кое-кому хотелось-бы! Много слов паразитов в писанине, но понять можно!
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Красногвардейчик
1669999499
Боятся что если удалят Промяса, то всплывёт сколько денег отдали Федун и Зарема РФС на ********))
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egraf
1670003162
Я так и не понял. Участников наказали, а зачинщика нет?! Это как если бы убийце дали срок, а заказчику убийства погрозили пальцем...
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ААМ
1670006168
КДК - проспамовская контора несёт чушь. Если судья ошибся его надо казать за ошибку, а игрока (Промеса), за нарушения правил безотносительно к тому, что обсуждали судьями.
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qawzsexdr
1670006484
Объяснение довольно простое, без Промеса Спартак ноль в атаке, вот и пожалели
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maygli
1670014583
Кто дрался, того и наказали. Промес не дрался.
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paracetamol
1670017211
Бюрократы всегда найдут объяснение, даже если оно противоречит факту. Я бы всех разогнал, не авторитетная организация!
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mamba9090909
1670068042
У провокаторов обычно гнилая душонка и они, как правило, умудряются избегать наказания. От уголовного преследования дома, спрятался в России, спровоцировав драку, спрятался за арбитров.
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