Игнатов: «Внутри «Спартака» решили, что не будем ничего комментировать по драке с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о драке футболистов в кубковом матче с «Зенитом» (0:0; 2:4 по пенальти).

«Не хотелось ли выскочить на поле в концовке? Хотелось... Вообще, все решения по инциденту вынесены, и мы с парнями решили, что комментировать ничего не будем. Единственное, что скажу: все выглядело чересчур эмоционально и агрессивно, не в традициях российского футбола. Скорее это латиноамериканский градус. Чтоб было понятно. По этой теме все», – сказал Игнатов.

ЭСК признала Квинси Промеса зачинщиком массовой драки, однако наказания от КДК он избежал.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился таких футболистов как Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

Сезон Кубка возобновится в феврале.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию