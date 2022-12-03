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  • Игнатов: «Внутри «Спартака» решили, что не будем ничего комментировать по драке с «Зенитом»

Игнатов: «Внутри «Спартака» решили, что не будем ничего комментировать по драке с «Зенитом»

3 декабря 2022, 23:38

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о драке футболистов в кубковом матче с «Зенитом» (0:0; 2:4 по пенальти).

«Не хотелось ли выскочить на поле в концовке? Хотелось... Вообще, все решения по инциденту вынесены, и мы с парнями решили, что комментировать ничего не будем. Единственное, что скажу: все выглядело чересчур эмоционально и агрессивно, не в традициях российского футбола. Скорее это латиноамериканский градус. Чтоб было понятно. По этой теме все», – сказал Игнатов.

  • ЭСК признала Квинси Промеса зачинщиком массовой драки, однако наказания от КДК он избежал.
  • Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
  • «Зенит» из-за дисквалификации лишился таких футболистов как Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
  • Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
  • Сезон Кубка возобновится в феврале.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Первая лига Спартак Зенит Игнатов Михаил
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