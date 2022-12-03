Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Игнатов: «Внутри «Спартака» решили, что не будем ничего комментировать по драке с «Зенитом»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о драке футболистов в кубковом матче с «Зенитом» (0:0; 2:4 по пенальти).

    «Не хотелось ли выскочить на поле в концовке? Хотелось... Вообще, все решения по инциденту вынесены, и мы с парнями решили, что комментировать ничего не будем. Единственное, что скажу: все выглядело чересчур эмоционально и агрессивно, не в традициях российского футбола. Скорее это латиноамериканский градус. Чтоб было понятно. По этой теме все», – сказал Игнатов.

    • ЭСК признала Квинси Промеса зачинщиком массовой драки, однако наказания от КДК он избежал.
    • Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
    • «Зенит» из-за дисквалификации лишился таких футболистов как Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
    • Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
    • Сезон Кубка возобновится в феврале.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Быстров отреагировал на решение КДК о дисквалификации футболистов «Зенита» и «Спартака» 2
    Аршавин прокомментировал драку между игроками «Зенита» и «Спартака» 1
    В РФС объяснили, почему Промес избежал наказания за драку в игре с «Зенитом» 52
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2022 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11