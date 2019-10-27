ФНЛ. «Химки» крупно обыграли «Авангард», «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» и другие результаты

Состоялись матчи 20-го тура Первенства ФНЛ. «Химки» одержали крупную выездную победу над «Авангардом» – 3:0. «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» – встреча завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат России. ФНЛ. 20-й тур

Енисей – Чертаново – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Витюгов, 18; 0:2 – Редькович, 45.

Текстильщик – Ротор – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Саная, 16.

Удаление: Сидоров, 28 – нет.

Авангард – Химки – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Барков, 40; 0:2 – Нетфуллин, 76; 0:3 – Гоцук, 80 (в свои ворота).

Удаление: нет – Дядюн, 77.

Мордовия – Шинник – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Буранов, 28; 1:1 – Алейников, 34.

Нижний Новгород – Нефтехимик – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Петров, 86.

Чайка – Факел – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Петрусев, 42 (с пенальти).

Армавир – Томь – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Казанков, 20; 1:1 – Рзаев, 88.

Балтика – Торпедо – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Божин, 51; 1:1 – Маркин, 57 (с пенальти).

Удаление: Шаваев, 85 – нет.

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