ФНЛ. «Химки» крупно обыграли «Авангард», «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» и другие результаты

Состоялись матчи 20-го тура Первенства ФНЛ. «Химки» одержали крупную выездную победу над «Авангардом» – 3:0. «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой» – встреча завершилась со счетом 1:1.
Чемпионат России. ФНЛ. 20-й тур
Енисей – Чертаново – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Витюгов, 18; 0:2 – Редькович, 45.
Текстильщик – Ротор – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Саная, 16.
Удаление: Сидоров, 28 – нет.
Голы: 0:1 – Барков, 40; 0:2 – Нетфуллин, 76; 0:3 – Гоцук, 80 (в свои ворота).
Удаление: нет – Дядюн, 77.
Голы: 1:0 – Буранов, 28; 1:1 – Алейников, 34.
Нижний Новгород – Нефтехимик – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Петров, 86.
Гол: 0:1 – Петрусев, 42 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Казанков, 20; 1:1 – Рзаев, 88.
Голы: 0:1 – Божин, 51; 1:1 – Маркин, 57 (с пенальти).
Удаление: Шаваев, 85 – нет.
Источник: Бомбардир.ру