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Мордовия - Шинник

27.10.2019, Воскресенье, 15:00 мск Саранск, стадион Мордовия Арена Россия. ФНЛ, 20 тур Мордовия - Шинник
Россия. ФНЛ (2019/2020)
2 тур
13 июля, суббота 17:00 Шинник 1:0 Мордовия
Россия. ФНЛ (2018/2019)
31 тур
13 апреля, суббота 15:00 Мордовия 0:0 Шинник
13 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Шинник 1:2 Мордовия
Россия. ФНЛ (2016/2017)
30 тур
8 апреля, суббота 17:00 Мордовия 1:0 Шинник
12 тур
10 сентября, суббота 18:00 Шинник 1:0 Мордовия
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
30 октября, четверг 17:00 Мордовия 5:1 Шинник
Россия. ФНЛ (2013/2014)
25 тур
23 ноября, суббота 16:00 Мордовия 4:2 Шинник
7 тур
7 августа, среда 19:00 Шинник 3:0 Мордовия
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа A
Второй этап, 51 тур
8 мая, вторник 15:00 Мордовия 2:0 Шинник
Второй этап, 44 тур
4 апреля, среда 18:30 Шинник 0:2 Мордовия
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 27 тур
12 сентября, понедельник 18:30 Шинник 0:1 Мордовия
Второй этап, 7 тур
4 мая, среда 18:00 Мордовия 0:0 Шинник
Россия. Первый дивизион 2010
25 тур
21 августа, суббота 18:00 Мордовия 1:0 Шинник
5 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Шинник 0:0 Мордовия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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