ФНЛ. «Спартак-2» разгромно проиграл дома «Нефтехимику», «Торпедо» победило «Томь» и другие результаты

Состоялись матчи 14 тура ФНЛ. «Спартак-2» дома крупно уступил выходцу из ПФЛ «Нефтехимику». Команда Виктора Булатова находится в таблице на 13 месте.

В другой встрече лидер, «Торпедо», справился дома с «Томью». На втором месте в соревновании идут «Химки» Андрея Талалева, устроившие разгром «Факела» в Воронеже.

Первенство ФНЛ. 14-й тур

Нижний Новгород – Авангард (Курск) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ставпец, 20; 1:1 – Минаев, 45+2.

Спартак-2 (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Петров, 10; 0:2 – Макаров, 23; 0:3 – Уридия, 24.

Мордовия (Саранск) – Текстильщик (Иваново) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 20.

Торпедо (Москва) – Томь (Томск) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Рязанцев, 36; 1:1 – Плетнев, 65; 2:1 – Сергеев, 69.

Чайка (Песчанокопское) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Белоус, 35; 1:1 – Сабуа, 55.

Армавир – Луч (Владивосток) – 0:0

Балтика (Калининград) – Ротор (Волгоград) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Удалый, 52; 1:1 – Казаев, 88; 2:1 – Алеф, 90+1.

Факел (Воронеж) – Химки – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Полярус, 11; 0:2 – Трошечкин, 15; 0:3 – Полярус, 49.

Чертаново (Москва) – Шинник (Ярославль) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Алейников, 41.

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