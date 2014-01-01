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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Армавир - результаты матчей
Армавир
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Юность
Сайт:
http://fcarmavir.ru/
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Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг. 2009
17.08 | 18:00
Динамо Ставрополь
3 : 0
Армавир
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