Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. ФНЛ. 2019/2020 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. ФНЛ. 2018/2019 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2016/2017 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. ФНЛ. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2014/2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2012/2013 Россия. Кубок. 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг. 2009