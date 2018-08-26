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    ФНЛ. «Спартак-2» разгромил «Зенит-2», «Химки» Шалимова победили в Новосибирске

    Состоялись очередные матчи восьмого тура ФНЛ. «Спартак-2» в гостях разгромил один из зенитовских составов. Хозяева заканчивали встречу в меньшинстве из-за удаления Даниила Пенчикова.

    «Химки» Игоря Шалимова одержали волевую победу в Сибири. Победный мяч забил с пенальти Михаил Петрусев.

    Первенство ФНЛ. 8-й тур

    Сибирь (Новосибирск) – Химки – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Киреенко, 20; 1:1 – Смирнов, 25; 1:2 – Петрусев, 60 (с пенальти).

    Тюмень – Тамбов – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Мамтов, 1; 0:2 – Чернышов, 9; 1:2 – Вотинов, 24; 1:3 – Чернышов, 67.

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Спартак-2 (Москва) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пантелеев, 43; 0:2 – Руденко, 74; 0:3 – Рудковский, 90.

    Удаления: Пенчиков, 69 (вторая ж.к) – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 16:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 26 августа 2018, 22:18

      Зенит2, просто позор проиграть 8 игр подряд. Руководству клуба по-моему просто насрать на команду. Тогда просто ликвидируйте команду, чтобы не позориться.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5887

      Павелий > VOLK83 27 августа 2018, 01:48

      Вместе с 1-й командой! И будет в России счастье!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5887

      Павелий 26 августа 2018, 17:53

      Ибо нечего 2 раза было вытаскивать не по спортивному принципу Зенит-2.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 августа 2018, 17:03

      Зенит 2 за семь туров ни одного очка не набрал.
      Какой же настоящий уровень этой команды ?
      Странно на такое смотреть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5887

      Павелий > Мары 26 августа 2018, 17:45

      За восемь!! =)

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Павелий 26 августа 2018, 18:26

      Тем более.

      0
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      Рейтинг: +5887

      Павелий > Мары 26 августа 2018, 18:58

      Вот и получается, что у Зенита нет никакого резерва, нет школы. Они могут только на ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги Газпрома покупать ленивых аргентинских миллионеров или ослаблять конкурентов.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Павелий 26 августа 2018, 19:55

      А ты раньше в этом сомневался ? Я к примеру нет.Это и так было понятно.Это они по шайтан ящику рассказывают по сколько полей каждый год разным регионам дарят, но умалчивают по скольку кейсов по карманам в тёмную раскладывают.

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > Мары 26 августа 2018, 20:41

      Потому и не любят Зенит нормальные болельщики, потому что понимают насколько это искуственная команда. Убери от них Газпром и всё тут же развалится.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > oyabun 26 августа 2018, 20:55

      Факт.

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Мары 27 августа 2018, 06:24

      Правильно, берут со стороны, а на своих доморощеных плевали. Вот вам и результат.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Фотон 27 августа 2018, 13:14

      Намекаешь, что у нас так же ?
      Ну вот тут то ты уже ошибся.Там форма собственности гос., а значит и твоя и моя.Но пользоваться деньгами могут только лица приближённые к императору.Сунешь к этим деньгам ручонки, тебя иль меня быстро в асфальт закапают.У нас частное.Своими деньгами люди распоряжаются.И если в первом случае закон не позволяет пользоваться бабками как спонсорскими, то во втором пользуйся сколько хочешь, но своими.Не каких нарушений.
      Там кстати уже давно из своих воспитанников ни кого не видно, а у нас только в этом году Максименко, Ломовицкий,Рассказов,Тимофеев выходят либо в основе, либо на замены.
      Так что разливай свою желчь где нить в другом месте.Тут не прокатит.

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 26 августа 2018, 16:25

      Какой же плохой "Зенит-2"...

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