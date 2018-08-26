ФНЛ. «Спартак-2» разгромил «Зенит-2», «Химки» Шалимова победили в Новосибирске

Состоялись очередные матчи восьмого тура ФНЛ. «Спартак-2» в гостях разгромил один из зенитовских составов. Хозяева заканчивали встречу в меньшинстве из-за удаления Даниила Пенчикова.

«Химки» Игоря Шалимова одержали волевую победу в Сибири. Победный мяч забил с пенальти Михаил Петрусев.

Первенство ФНЛ. 8-й тур

Сибирь (Новосибирск) – Химки – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Киреенко, 20; 1:1 – Смирнов, 25; 1:2 – Петрусев, 60 (с пенальти).

Тюмень – Тамбов – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Мамтов, 1; 0:2 – Чернышов, 9; 1:2 – Вотинов, 24; 1:3 – Чернышов, 67.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Спартак-2 (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Пантелеев, 43; 0:2 – Руденко, 74; 0:3 – Рудковский, 90.

Удаления: Пенчиков, 69 (вторая ж.к) – нет.

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