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    Сибирь - результаты

    Город Новосибирск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт www.fc-sibir.ru
    Стадион Спартак
    Турниры:
    Россия. ФНЛ (2018/2019)
    38 тур
    		25 мая, суббота 13:00 Сибирь 0:0 Краснодар-2
    37 тур
    		19 мая, воскресенье 13:00 Сибирь 1:0 Авангард
    36 тур
    		11 мая, суббота 17:00 Армавир 0:1 Сибирь
    35 тур
    		4 мая, суббота 13:00 Сибирь 0:1 Сочи
    34 тур
    		28 апреля, воскресенье 15:00 Пари НН 1:0 Сибирь
    33 тур
    		24 апреля, среда 15:00 Сибирь 1:0 Томь
    32 тур
    		18 апреля, четверг 20:00 Балтика 1:1 Сибирь
    31 тур
    		13 апреля, суббота 13:00 Сибирь 0:0 Луч
    30 тур
    		7 апреля, воскресенье 14:00 Зенит-2 2:2 Сибирь
    29 тур
    		30 марта, суббота 13:00 Сибирь 1:2 Чертаново
    28 тур
    		24 марта, воскресенье 13:00 Ротор 2:0 Сибирь
    27 тур
    		17 марта, воскресенье 12:00 Сибирь 0:2 Тамбов
    26 тур
    		10 марта, воскресенье 14:00 Химки 1:1 Сибирь
    25 тур
    		3 марта, воскресенье 13:00 Сибирь 2:0 Тюмень
    24 тур
    		24 ноября, суббота 13:00 Сибирь 2:0 Факел
    23 тур
    		18 ноября, воскресенье 13:00 Сибирь 1:1 СКА-Хабаровск
    22 тур
    		14 ноября, среда 14:00 Спартак-2 3:0 Сибирь
    21 тур
    		10 ноября, суббота 13:00 Сибирь 0:0 Мордовия
    20 тур
    		4 ноября, воскресенье 14:00 Шинник 2:1 Сибирь
    19 тур
    		28 октября, воскресенье 16:00 Авангард 3:2 Сибирь
    18 тур
    		24 октября, среда 15:00 Сибирь 0:1 Армавир
    17 тур
    		20 октября, суббота 17:00 Сочи 4:1 Сибирь
    16 тур
    		13 октября, суббота 13:00 Сибирь 0:0 Пари НН
    15 тур
    		6 октября, суббота 13:00 Томь 1:1 Сибирь
    14 тур
    		30 сентября, воскресенье 13:00 Сибирь 2:1 Балтика
    13 тур
    		23 сентября, воскресенье 10:00 Луч 1:0 Сибирь
    12 тур
    		19 сентября, среда 15:00 Сибирь 0:1 Зенит-2
    11 тур
    		15 сентября, суббота 18:00 Чертаново 2:1 Сибирь
    10 тур
    		8 сентября, суббота 13:00 Сибирь 1:1 Ротор
    9 тур
    		1 сентября, суббота 17:30 Тамбов 3:1 Сибирь
    8 тур
    		26 августа, воскресенье 12:00 Сибирь 1:2 Химки
    7 тур
    		18 августа, суббота 15:00 Тюмень 0:0 Сибирь
    6 тур
    		12 августа, воскресенье 18:00 Факел 0:1 Сибирь
    5 тур
    		8 августа, среда 19:00 Мордовия 3:0 Сибирь
    4 тур
    		4 августа, суббота 13:00 Сибирь 1:0 Спартак-2
    3 тур
    		29 июля, воскресенье 11:00 СКА-Хабаровск 1:1 Сибирь
    2 тур
    		22 июля, воскресенье 13:00 Сибирь 0:2 Шинник
    1 тур
    		17 июля, вторник 19:00 Краснодар-2 1:1 Сибирь
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