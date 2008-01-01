Турниры:
Россия. ФНЛ (2018/2019)
|38 тур
|25 мая, суббота
|13:00
|Сибирь
|0:0
|Краснодар-2
|37 тур
|19 мая, воскресенье
|13:00
|Сибирь
|1:0
|Авангард
|36 тур
|11 мая, суббота
|17:00
|Армавир
|0:1
|Сибирь
|35 тур
|4 мая, суббота
|13:00
|Сибирь
|0:1
|Сочи
|34 тур
|28 апреля, воскресенье
|15:00
|Пари НН
|1:0
|Сибирь
|33 тур
|24 апреля, среда
|15:00
|Сибирь
|1:0
|Томь
|32 тур
|18 апреля, четверг
|20:00
|Балтика
|1:1
|Сибирь
|31 тур
|13 апреля, суббота
|13:00
|Сибирь
|0:0
|Луч
|30 тур
|7 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит-2
|2:2
|Сибирь
|29 тур
|30 марта, суббота
|13:00
|Сибирь
|1:2
|Чертаново
|28 тур
|24 марта, воскресенье
|13:00
|Ротор
|2:0
|Сибирь
|27 тур
|17 марта, воскресенье
|12:00
|Сибирь
|0:2
|Тамбов
|26 тур
|10 марта, воскресенье
|14:00
|Химки
|1:1
|Сибирь
|25 тур
|3 марта, воскресенье
|13:00
|Сибирь
|2:0
|Тюмень
|24 тур
|24 ноября, суббота
|13:00
|Сибирь
|2:0
|Факел
|23 тур
|18 ноября, воскресенье
|13:00
|Сибирь
|1:1
|СКА-Хабаровск
|22 тур
|14 ноября, среда
|14:00
|Спартак-2
|3:0
|Сибирь
|21 тур
|10 ноября, суббота
|13:00
|Сибирь
|0:0
|Мордовия
|20 тур
|4 ноября, воскресенье
|14:00
|Шинник
|2:1
|Сибирь
|19 тур
|28 октября, воскресенье
|16:00
|Авангард
|3:2
|Сибирь
|18 тур
|24 октября, среда
|15:00
|Сибирь
|0:1
|Армавир
|17 тур
|20 октября, суббота
|17:00
|Сочи
|4:1
|Сибирь
|16 тур
|13 октября, суббота
|13:00
|Сибирь
|0:0
|Пари НН
|15 тур
|6 октября, суббота
|13:00
|Томь
|1:1
|Сибирь
|14 тур
|30 сентября, воскресенье
|13:00
|Сибирь
|2:1
|Балтика
|13 тур
|23 сентября, воскресенье
|10:00
|Луч
|1:0
|Сибирь
|12 тур
|19 сентября, среда
|15:00
|Сибирь
|0:1
|Зенит-2
|11 тур
|15 сентября, суббота
|18:00
|Чертаново
|2:1
|Сибирь
|10 тур
|8 сентября, суббота
|13:00
|Сибирь
|1:1
|Ротор
|9 тур
|1 сентября, суббота
|17:30
|Тамбов
|3:1
|Сибирь
|8 тур
|26 августа, воскресенье
|12:00
|Сибирь
|1:2
|Химки
|7 тур
|18 августа, суббота
|15:00
|Тюмень
|0:0
|Сибирь
|6 тур
|12 августа, воскресенье
|18:00
|Факел
|0:1
|Сибирь
|5 тур
|8 августа, среда
|19:00
|Мордовия
|3:0
|Сибирь
|4 тур
|4 августа, суббота
|13:00
|Сибирь
|1:0
|Спартак-2
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|11:00
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Сибирь
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|13:00
|Сибирь
|0:2
|Шинник
|1 тур
|17 июля, вторник
|19:00
|Краснодар-2
|1:1
|Сибирь