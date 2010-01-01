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Cибирь
Результаты
Cибирь - результаты матчей
Новосибирск
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.fc-sibir.ru
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Россия. ФНЛ. 2018/2019
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Россия. Премьер-Лига. 2010
Россия. Первый дивизион. 2009
Россия. Первый дивизион. 2008
25.05 | 13:00
Cибирь
0 : 0
Краснодар-2
19.05 | 13:00
Cибирь
1 : 0
Авангард
11.05 | 17:00
Армавир
0 : 1
Cибирь
04.05 | 13:00
Cибирь
0 : 1
Сочи
28.04 | 15:00
Нижний Новгород
1 : 0
Cибирь
24.04 | 15:00
Cибирь
1 : 0
Томь
18.04 | 20:00
Балтика
1 : 1
Cибирь
13.04 | 13:00
Cибирь
0 : 0
Луч
07.04 | 14:00
Зенит-2
2 : 2
Cибирь
30.03 | 13:00
Cибирь
1 : 2
Чертаново
24.03 | 13:00
Ротор
2 : 0
Cибирь
17.03 | 12:00
Cибирь
0 : 2
Тамбов
10.03 | 14:00
Химки
1 : 1
Cибирь
03.03 | 13:00
Cибирь
2 : 0
Тюмень
24.11 | 13:00
Cибирь
2 : 0
Факел
18.11 | 13:00
Cибирь
1 : 1
СКА-Хабаровск
14.11 | 14:00
Спартак-2
3 : 0
Cибирь
10.11 | 13:00
Cибирь
0 : 0
Мордовия
04.11 | 14:00
Шинник
2 : 1
Cибирь
28.10 | 16:00
Авангард
3 : 2
Cибирь
24.10 | 15:00
Cибирь
0 : 1
Армавир
20.10 | 17:00
Сочи
4 : 1
Cибирь
13.10 | 13:00
Cибирь
0 : 0
Нижний Новгород
06.10 | 13:00
Томь
1 : 1
Cибирь
30.09 | 13:00
Cибирь
2 : 1
Балтика
23.09 | 10:00
Луч
1 : 0
Cибирь
19.09 | 15:00
Cибирь
0 : 1
Зенит-2
15.09 | 18:00
Чертаново
2 : 1
Cибирь
08.09 | 13:00
Cибирь
1 : 1
Ротор
01.09 | 17:30
Тамбов
3 : 1
Cибирь
26.08 | 12:00
Cибирь
1 : 2
Химки
18.08 | 15:00
Тюмень
0 : 0
Cибирь
12.08 | 18:00
Факел
0 : 1
Cибирь
08.08 | 19:00
Мордовия
3 : 0
Cибирь
04.08 | 13:00
Cибирь
1 : 0
Спартак-2
29.07 | 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Cибирь
22.07 | 13:00
Cибирь
0 : 2
Шинник
17.07 | 19:00
Краснодар-2
1 : 1
Cибирь
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