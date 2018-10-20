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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Cибирь
Сочи - Cибирь: обзор матча 20 октября 2018
Сочи
20.10.2018, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
4 : 1
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сочи - Cибирь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
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Сочи
Cибирь
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
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