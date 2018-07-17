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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Cибирь
Краснодар-2 - Cибирь: обзор матча 17 июля 2018
Краснодар-2
17.07.2018, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
90+4'
С. Бородин
8'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Cибирь
ГОЛ! 1:1!
С. Бородин
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Коржунов
️️️️
М. Житнев
87'
Желтая карточка
В. Азаров
80'
Замена
Р. Беляев
️️️️
П. Киреенко
Желтая карточка
Р. Халназаров
77'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
М. Сулейманов
74'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Г. Онугха
67'
60'
Замена
А. Макаренко
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
А. Голубев
58'
46'
Замена
В. Азаров
️️️️
В. Рыжков
Замена
Н. Сергеев
️️️️
А. Катрич
46'
Желтая карточка
Н. Марков
39'
37'
Желтая карточка
А. Аравин
20'
Желтая карточка
М. Смирнов
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Житнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Пикущак
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
99
Максим Житнев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-3-1-2
39
Сафонов
24
Ивашин
4
Бородин
0
Таранов
13
Марков
15
Мацукатов
47
Уткин
50
Голубев
77
Катрич
7
Онугха
93
Сулейманов
4-4-2
22
Цыган
44
Ларенц
20
Полюткин
25
Смирнов
2
Аравин
6
Свежов
37
Чеботару
28
Рыжков
99
Житнев
88
Галыш
13
Киреенко
93
Сулейманов
20
Халназаров
20
Халназаров
93
Сулейманов
7
Онугха
90
Кутовой
90
Кутовой
7
Онугха
77
Катрич
17
Сергеев
17
Сергеев
77
Катрич
99
Житнев
17
Коржунов
17
Коржунов
99
Житнев
28
Рыжков
99
Азаров
99
Азаров
28
Рыжков
6
Свежов
8
Макаренко
8
Макаренко
6
Свежов
13
Киреенко
7
Беляев
7
Беляев
13
Киреенко
Остались в запасе
Краснодар-2
Cибирь
70
Арутюн Григорян
АП
21
Андрей Текучев
ОП
96
Руслан Рзаев
ПВ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
16
Денис Адамов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Пикущак
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
70
Арутюн Григорян
АП
21
Андрей Текучев
ОП
96
Руслан Рзаев
ПВ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
16
Денис Адамов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Игорь Пикущак
Статистика матча Краснодар-2 - Cибирь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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Краснодар-2
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