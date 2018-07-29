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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Cибирь
СКА-Хабаровск - Cибирь: обзор матча 29 июля 2018
СКА-Хабаровск
29.07.2018, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
90+2'
М. Казанков (П)
18'
П. Киреенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Cибирь
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Казанков
90'
+2
76'
Желтая карточка
Р. Беляев
76'
Замена
В. Галыш
️️️️
Р. Беляев
66'
Замена
В. Азаров
️️️️
В. Свежов
Замена
А. Самсонов
️️️️
М. Ненахов
65'
62'
Замена
А. Полюткин
️️️️
А. Гладышев
60'
Вторая желтая
А. Кушнирук
56'
Желтая карточка
А. Кушнирук
56'
Замена
Р. Беляев
️️️️
П. Киреенко
Замена
В. Федотов
️️️️
Д. Дедечко
46'
Замена
Е. Кабаев
️️️️
К. Базелюк
42'
38'
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
Н. Зайцев
️️️️
Г. Труфанов
35'
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Киреенко
Желтая карточка
М. Ненахов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
54
Егор Генералов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
СКА-Хабаровск
23
Артем Леонов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
99
Евгений Кабаев
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-1-2-1-2
54
Генералов
70
Кабутов
22
Хомуха
22
Труфанов
24
Ненахов
33
Квеквескири
34
Алейник
69
Дедечко
60
Казанков
26
Черевко
10
Базелюк
4-5-1
22
Цыган
44
Ларенц
5
Кушнирук
25
Смирнов
2
Аравин
6
Свежов
99
Житнев
37
Чеботару
8
Макаренко
5
Гладышев
13
Киреенко
22
Труфанов
3
Зайцев
3
Зайцев
22
Труфанов
24
Ненахов
8
Самсонов
8
Самсонов
24
Ненахов
69
Дедечко
19
Федотов
19
Федотов
69
Дедечко
10
Базелюк
99
Кабаев
99
Кабаев
10
Базелюк
5
Гладышев
20
Полюткин
20
Полюткин
5
Гладышев
6
Свежов
99
Азаров
99
Азаров
6
Свежов
Беляев
88
Галыш
88
Галыш
Беляев
13
Киреенко
7
Беляев
7
Беляев
13
Киреенко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Cибирь
4
Кирилл Бирюков
ЦП
23
Артем Леонов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Передня
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
28
Владислав Рыжков
ЦП
Остались в запасе
4
Кирилл Бирюков
ЦП
23
Артем Леонов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча СКА-Хабаровск - Cибирь
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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