Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Cибирь
Мордовия - Cибирь: обзор матча 08 августа 2018
Мордовия
08.08.2018, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
3 : 0
Завершен
Cибирь
17'
Р. Мухаметшин
77'
Р. Мухаметшин
85'
Ф. Дворецков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Cибирь
90'
+1
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
М. Маркин
️️️️
И. Петров
89'
87'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Полюткин
87'
Замена
А. Кушнирук
️️️️
В. Свежов
ГОЛ! 3:0!
Ф. Дворецков
85'
Замена
В. Адаев
️️️️
Р. Мухаметшин
83'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухаметшин
77'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
76'
63'
Замена
А. Коржунов
️️️️
В. Азаров
Замена
А. Орлов
️️️️
Д. Поярков
60'
57'
Желтая карточка
А. Полюткин
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
В. Обухов
53'
Желтая карточка
Д. Поярков
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
16
Александр Кобзев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Илья Петров
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Александр Макаренко
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Павел Деревягин
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
18
Александр Ермаков
ЛВ
77
Антон Орлов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Денис Соболев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
4-4-2
16
Кобзев
27
Лебедев
80
Климов
18
Сухарев
97
Ятченко
88
Киреев
10
Петров
25
Поярков
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
13
Обухов
4-3-2-1
22
Цыган
33
Курбанов
20
Полюткин
25
Смирнов
2
Аравин
8
Макаренко
6
Свежов
99
Житнев
88
Галыш
13
Киреенко
99
Азаров
10
Петров
93
Маркин
93
Маркин
10
Петров
9
Мухаметшин
9
Адаев
9
Адаев
9
Мухаметшин
25
Поярков
77
Орлов
77
Орлов
25
Поярков
13
Обухов
22
Дворецков
22
Дворецков
13
Обухов
6
Свежов
5
Кушнирук
5
Кушнирук
6
Свежов
99
Азаров
17
Коржунов
17
Коржунов
99
Азаров
20
Полюткин
28
Рыжков
28
Рыжков
20
Полюткин
Остались в запасе
Мордовия
Cибирь
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
7
Денис Соболев
ЦП
18
Александр Ермаков
ЛВ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
5
Павел Деревягин
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
7
Денис Соболев
ЦП
18
Александр Ермаков
ЛВ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
77
Ярослав Малолетков
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Мордовия - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Мордовия Арена
Новости команд
Все
Мордовия
Cибирь
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+